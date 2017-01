– Du har ikke lyst til å hoppe på havet i stummende mørke og full storm

Det ble svært dramatisk da mannskapet på seks om bord i fraktebåten «Fisktrans» fra Bodø mistet styringen i full storm og åtte meter høye bølger utenfor Brennsund i Steigen grytidlig onsdag morgen.

– Tiden det tok før de andre ble berget, føltes uendelig lang, sier Sigve Wenberg. Foto: Benjamin Fredriksen

– Vi gjorde alt vi kunne for å få maskinen igang igjen, men klarte det ikke. Da var var det bare å ringe Bodø Radio og be om assistanse, forteller Sigve Wenberg, som er lærling om bord.

Kraftig vind og mye utstyr på dekket gjorde at det ikke var forsvarlig å heise mannskapet opp i redningshelikopteret fra dekk. Derfor måtte mannskapet en etter en måtte hoppe ned i den frådende sjøen i stummende mørke for å bli plukket opp av Sea King-helikopteret.

Lærlingen var den første i mannskapet som hoppet fra dekk ut i det frådende havet.

– Jeg hadde liten lyst til å hoppe. Men jeg hadde ikke noe valg. Det ble noen lange minutter fra jeg hoppet i havet til jeg ble plukket opp.

Da han var kommet i sikkerhet i redningshelikopteret følte han seg litt bedre.

– De berget seks liv i dag

Her har mannskapet på MS Fisktrans landet trygt i Bodø etter dramaet til havs. Foto: Mads Torrissen

– Jeg følte meg trygg, men visste at jeg hadde fem kolleger som fortsatt befant seg nede på dekket. Tiden det tok før de ble berget, føltes uendelig lang, sier Wenberg.

Det verste øyeblikket for styrmann Christine Møller var da mannskapet fikk beskjed om å hoppe i sjøen.

– Det føltes kritisk. Ellers gikk hele redningsaksjonen rolig for seg.

Hun føler stor takknemlighet overfor bergingsmannskapet som fikk alle trygt opp av sjøen.

– Ingen ord kan forklare den takknemligheten jeg føler overfor mannskapet på Sea Kingen, HRS, redningsskøyta og Bodø Radio, som gjorde alt de kunne under ekstreme forhold.

Også skipper Thomas Torissen roser mannskapet på Sea Kingen.

– Det var en tung beskjed å få at båten sank. Vi gjorde alt som sto i vår makt berge båten, sier styrmann Christien Møller. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er ingen tvil om at de berget seks liv i dag.

Også han eget mannskap gjorde det de skulle under den dramatiske aksjonen.

– Lykken var at alle er erfarne sjøfolk. Til og med lærlingen vår har vært om bord i to år. Vi har øvet mye på dette. Under de gitte forholdene kunne det ikke gått bedre. Ingen fikk panikk, sier Torrissen til NRK.

Båten sank

I 11-tiden fikk mannskapet beskjed om at «Fisktrans» hadde sunket til bunns. Skipperen tar nyheten med fatning.

– Selv om det bare er en båt er det kjempetrasig. Det er arbeidsplassen til mange mennesker. Lykken er at det gikk bra med folk. Båten er konstruert for å takle dårlig vær, men skjer det en teknisk feil er du prisgitt HRS og redningsskøyta og Sea King i en slik situasjon.

VIDEO: PÅL ARNE MÅLØY Du trenger javascript for å se video. VIDEO: PÅL ARNE MÅLØY

Mistet styringen

Hovedredningssentralen fikk melding om at den 59 meter lange båten fikk trøbbel med roret og mistet styringen klokka 05.05. Båten var på vei fra Lødingen til Bodø med sildeavskjær, og befant seg da rett utenfor Brennsund i Steigen da de fikk problemer.

Et Sea King redningshelikopter ble sendt ut til havaristen, samt to redningsskøyter fra Bodø og Lofoten og en båt fra Forsvaret. Klokken 7.04 meldte Hovedredningssentralen i Nord-Norge at de første ble evakuert. Kort tid etter ble det opplyst at fire av de seks var om bord i helikopteret. Klokken 7.19 var alle seks reddet i sikkerhet.

Skipper Thomas Torrissen med Sigve Wenberg, Rolf Skjelstad, Daniel Kristiansen, Igor Semionov og Christine Møller. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Skal ut på havet igjen

Lærlingen Sigve Wenberg er ikke i tvil om at han skal ut på havet igjen.

– Jeg er litt skjelven fortsatt. Jeg må nok la det gå noen dager, og se hva som skjer. Men ut på havet skal jeg, sier han til NRK.

Onsdag formiddag sank Fisktrans til bunns. Foto: Pål Arne Måløy