– Du har ikke lyst til å hoppe på havet i full storm

SISTE: Fraktebåten MS «Fisktrans» som havarerte utenfor Steigen i morges har sunket, melder rederiet.

Det ble svært dramatisk da mannskapet på seks om bord i fraktebåten «Fisktrans» fra Bodø mistet styringen i full storm og åtte meter høye bølger utenfor Brennsund i Steigen tidlig onsdag morgen.

Vinden var så kraftig at mannskapet en etter en måtte hoppe ned i den frådende sjøen i stummende mørke for å bli plukket opp av Sea King-helikopteret.

– Vi gjorde alt vi kunne for å få maskinen igang igjen, men det klarte vi ikke. Da var var det bare å ringe Bodø Radio og be om assistanse, sier Sigve Wenberg i mannskapet.

Han hadde liten lyst til å hoppe i havet i full storm.

– Men jeg hadde ikke noe valg. Det ble noen lange minutter fra jeg hoppet i havet til jeg ble plukket opp.

Da han var kommet i sikkerhet i redningshelikopteret følte han seg litt bedre.

– De berget seks liv i dag

Her har mannskapet på MS Fisktrans landet trygt i Bodø etter dramaet til havs. Foto: Mads Torrissen

– Jeg følte meg trygg, men visste at jeg hadde fem kolleger som fortsatt befant seg nede på dekket. Tiden det tok før de ble berget, føltes uendelig lang, sier Wenberg.

Skipper Thomas Thorissen roser både sitt eget mannskap og mannskapet på Sea Kingen.

– De gjorde en fantastisk jobb. De vet hva de holde på med og er utrolig profesjonelle. Det er ingen tvil om at de berget seks liv i dag.

Mistet styringen

Hovedredningssentralen fikk melding om at den 59 meter lange båten, som benyttes til transport av levende fisk, fikk trøbbel med roret og mistet styringen klokka 05.05 onsdag morgen. Et Sea King redningshelikopter ble sendt ut til havaristen, samt to redningsskøyter fra Bodø og Lofoten og en båt fra Forsvaret.

Nervepirrende timer

Det ble noen nervepirrende timer før alle seks var evakuert og i sikkerhet.

Klokken 7.04 meldte Hovedredningssentralen i Nord-Norge at de første ble evakuert. Kort tid etter ble det opplyst at fire av de seks var om bord i helikopteret. Klokken 7.19 var alle seks reddet i sikkerhet.

Det var lastebåten «Fisktrans» fra Bodø, som benyttes til transport av levende fisk, som kom i havsnød onsdag morgen.

– Vi fikk melding 05.05 om at båten med en besetning på seks hadde problemer med roret og mistet styringen, og dermed ba om assistanse, sier pressemedarbeider Geir Mortensen i Hovedredningssentralen.

Båten befant seg da rett utenfor Brennsund i Steigen. Det blåste liten storm fra sør-sørvest og det var mye sjø og grunt farvann der havaristen befant seg.

Måtte hoppe i sjøen

Med høy sjø og storm i kastene ble noen dramatiske timer for mannskapet om bord mens de ventet på berging.

– Båten hadde så mye utstyr på dekket, at det ikke var forsvarlig å heise mannskapet opp i redningshelikopteret fra dekk. Derfor måtte mannskapet måtte hoppe i sjøen for å bli heist trygt opp.

Klokka 07.24 var hele mannskapet på seks tatt opp og var underveis til Bodø.

Redningsskøyta måtte returnere

Ifølge Hovedredningssentralen hadde ankeret festet seg, og fraktebåten var i morgentimene trygg. Klokka 11.30 melder Novita Rederi at båten er i ferd med å synke.

De to redningsskøytene som var på ut til havaristen for å få over en sleper, måtte returnere til basen etter redningsaksjonen på grunn av full storm i området.

– Det er ikke planlagt å dra ut til havaristen igjen, sier Oddbjørn Nesje i Redningsselskapet.

Et kystvaktskip er nå på vei ut til havaristen, men er ikke kommet fram.

– Glad alle ble berget

«Fisktrans» eies av Novita Rederi. Styreleder og daglig leder Mads Torrissen sier til Bodø Nu det er det mest dramatiske han har vært med på siden oppstarten i 2004.

– Man følger seg selvsagt ansvarlig når noe slikt skjer. Jeg har aldri vært ute for et sånt havari. Nå er jeg bare takknemlig for at alle ble berget, sier han til nettstedet.

– Skal ut på havet igjen

Sigve Wenberg er ikke i tvil om at han skal ut på havet igjen.

– Jeg er litt skjelven fortsatt. Jeg må nok la det gå noen dager, og se hva som skjer. Men ut på havet skal jeg, sier han til NRK.

Redningsskøyta Det Norske Veritas på vi ut mot havaristen onsdag morgen. Full storm gjorde imidlertid at båten måtte returnere til basen. Du trenger javascript for å se video. Redningsskøyta Det Norske Veritas på vi ut mot havaristen onsdag morgen. Full storm gjorde imidlertid at båten måtte returnere til basen.