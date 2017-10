– Drapsvåpenet ble kjøpt på dagligvarebutikk

– Å jobbe med en slik sak har vært veldig spesielt. Det er sjeldent man har å gjøre med så alvorlige saker, sier politioverbetjent Marina Sørgård ved Narvik politistasjon.

Sørgård er kriminaltekniker, og var med å kartlegge åstedene etter drapet ved Skjombrua. Både på selve stedet hvor drapet fant sted, samt i siktedes leilighet.

Politioverbetjent Marina Sørgård ved Narvik politistasjon var med på kartleggingen av åstedet. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Under rettsakens andre dag viste Sørgård blant annet fram en kniv lik den som ble brukt under den skjebnesvangre novemberdagen i fjor.

– Denne kniven er helt identisk, og er å få kjøpt på Rema 1000. Den er svært skarp. Vi fant blod tilhørende fornærmede og avdøde på knivbladet, og en delprofil på skaftet tilhørende siktede, sa Sørgård i retten.

Til NRK sier hun at de har forsøkt å ha kniven i linningen – slik tiltalte har forklart at han hadde på seg kniven. Men at dette ikke var mulig uten å skjære seg.

– Vi fant kniven et stykke ut i grøfta, etter anvisning fra tiltalte.

Fant hasj på avdøde

I går forklarte både tiltalte og fornærmede hvordan de finansierte eget hasjforbruk gjennom eget salg av dette, og Sørgård forklarte i retten hvordan de fant i alt 18,6 gram hasj fordelt på fire poser i lommene til avdøde.

Under ransaking av leiligheten til tiltalte ble det funnet blodige klær og sko i tillegg til brukerutstyr for narkotika. Det ble også funnet flere andre kniver i kjøkkenskuffen.

I baksetet av bilen fant politiet en pose de mener drapskniven ble oppbevart i, men hverken fornærmede eller tiltalte kunne huske denne.

Blodspor på åstedet kunne videre tyde på at fornærmede hadde beveget seg i ring - som om at han ble iakttatt, uttalte Sørgård i retten.

Forsvarer Jon Anders Hasle var på sin side raskt ute med å poengtere at det er vanskelig å si hvorvidt noen blir iakttatt basert på blodspor alene.

Fant flasker med alkohol

Også i bilen som ble stjålet på åstedet ble det funnet blodspor i dørken, i tillegg til en PC-bag og diverse andre ting som tilhørte tiltalte. Det ble funnet en sekk og flasker med alkohol.

Sørgård gir overfor NRK uttrykk for at saken har vært krevede å jobbe med.

– Som kriminaltekniker jobber man med en rekke ulike spor for å forsøke gi en forklaring på hva som har skjedd. Det er det som er målet med jobben vi gjør.