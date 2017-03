– Dette har reddet meg fra å kjøre i autovernet mange ganger

– Dette har reddet meg ganske mange ganger fra å kjøre i autovernet. Jeg blir bedre kjent med bilen min, og vet hvordan den oppfører seg på forskjellig føre.

Karen Elise er én av dem som setter pris på tilbudet i Valnesfjord. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

NRK får være med når Karen Elise tester kjøreferdighetene på glattisen i Valnesfjord i Fauske. Stødig svinger hun seg gjennom den isdekte løypa.

Her har isbanekjøring blitt en populær aktivitet blant ungdom. Karen Elise er en av mange som gjerne tar turen opptil flere ganger i uka.

– Det artigste med å kjøre her er at man slipper være redd for å miste sertifikatet. All ære til dem som står på for å både tilrettelegge og brøyte.

Sosialt miljø

Jonas Øksnes (til venstre) sammen med kompisen Tor Erik Johansen og hans datter Mille. Foto: Jarl Martinussen

Det er Tor Erik Johansen sammen med Jonas Øksnes som står bak initiativet. For dem handler det ikke bare om å skape bedre sjåfører, men også tilrettelegge for et sosialt miljø hvor de med motorinteresse kan treffes.

– I tillegg har det en positiv effekt på næringslivet i bygda, at det kommer folk hit og skaper litt liv og røre, forteller Jonas Øksnes.

Banen på Kosmo er den andre av året, etter at den forrige måtte gi tapt som følge av mildvær. Øksnes forteller at de tar ansvar for å sjekke isforholdene. Er isen usikker blir banen stengt. Etter 21 om kvelden er banen stengt av hensyn til naboene.

– Kjøring på isen her er for så vidt ikke noe nytt fenomen. Så lenge jeg kan huske har det vært brøytet og lagt til rette av ulike ildsjeler. Det hele baserer seg på dugnad.

Her fra helgas aktiviteter. Foto: Jarl Martinussen

– Og tillatelsene er på plass?

– Dette er brakkvann, det er det lov å kjøre på. Hadde det vært ferskvann og innsjø måtte man ha søkt spesialtillatelse. Vi har vært ganske klare på at veitrafikkloven gjelder her, selv om man kjører på is.

NAF: – Positivt

Sjåførene har en egen gruppe på Facebook hvor de deler informasjon og kunnskap. Den rundet 900 medlemmer i dag.

Nestleder Knut Jenssen i NAF Bodø ser ikke mørkt på at ungdommen lærer seg å kjøre på glatt føre. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Og nestleder Knut Jenssen ved NAF i Bodø synes det er positivt at ungdom lærer seg å kjøre bil på glatt føre så lenge det gjøres innenfor rammene av lovverket.

– Tanken bak er utmerket. Før vi fikk glattkjøringsbaner var det isen som ble benyttet. Så jeg gjorde det samme selv for noen tiår tilbake.

Selv de av oss med kurs fra glattkjøringsbane kan ha nytte av en oppfriskning, mener han.

– Du har ikke god tid til å reagere hvis bilen slipper tak. Har man øvd seg og har det innbakt i motorikken og kan reagere nærmest instinktivt, så er også sjansen større for at det vil gå bra.