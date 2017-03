– Det var et 30-talls makrellstørjer i overflaten, for alt vi vet var det 200 til under vann

– Først lurte vi veldig på hva det egentlig var vi så, men da vi kom nærmere var vi ikke i tvil. Det var et 30-talls makrellstørjer i overflaten samtidig. Det var det vi kunne se. For alt vi vet var det 200 til under vann, forteller skipper Kjell Klausen til NRK.

Mannskapet på snurrevadbåten «Skarholmen», som var på vei ut på skreifiske, snudde og fulgte etter stimen, som holdt sju knop fart.

– Størjene holdt en imponerende fart, og holdt kurs sørover mot Lofoten.

Det var Fiskeribladet som først omtalte den sensasjonelle observasjonen i Bø i Vesterålen.

– En sensasjon

I fjor høst fikk båten «Hillersøy», som er eneste båt som er tildelt forsøksfiske på makrellstørjen i år 190 makrellstørjer på et kast utenfor Ålesund. Foto: Nicolai Delebekk / NRK

I flere tiår var makrellstørjen ikke-eksisterende langs norskekysten, men nå er bestanden igjen på vei opp. I fjor høst fikk båten «Hillersøy» – som er den eneste norske båten som har lov å drive forsøksfiske – 190 makrellstørjer på et kast utenfor Ålesund. I Nord-Norge har det hittil kun vært observert enkelteksemplar, og kun på sommerstid.

– Dette er en fantastisk nyhet. En liten sensasjon. Vi er kjempeglade for at fiskerne tok kontakt og fortalte om stimen, sier havforsker Leif Nøttestad fra Havforskningsinstituttet i Bergen til NRK.

– Havets Ferrari

Makrellstørja kan veie over 700 kilo, bli 3 meter lang og 40 år gamle. Den krysser Atlanterhavet på 50 dager og kan holde en toppfart på 70 kilometer i timen.

– Det er en skikkelig Ferrari. Det er en helt fantastisk fisk. Den kan dykke ned til 1000 meter. Bare tenk på hva den opplever i løpet av et liv, sier havforskeren begeistret.

– Norskekysten et koldtbord

Leif Nøttestad har ansvar for makrellstørje på Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Makrellstørjene, som mannskapet på «Skarholmen» observerte denne uka er på beitevandring. Fiskene har gode dager akkurat nå.

– Det er sei, makrell og sild i området. Makrellstørjen jakter i flokk, og de har et helt koldtbord å forsyne seg av. Det som er uvanlig er at de er her om vinteren. Vanligvis kommer de opp fra Middelhavet og Atlanterhavet i juli til norske farvann, og blir her til oktober. Men nå er det så gode beiteforhold at de blir værende gjennom vinteren. Det er noe nytt, sier Nøttestad.

Forsvant fra kysten

1 I Norge har størje lenge vært brukt til matfisk. Størjefisket i Norge tok for alvor fart rundt 1950. Størjefisket i Norge på 1950- og 1960-tallet var ikke kvoteregulert. I denne perioden ble det høstet mellom 1000 opp til 11500 tonn størje årlig, nesten utelukkende på snurpenot. Både på Møre og på Helgeland opplevde man et eventyrlig fiske. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum 2 Bildet viser makrellstørjefangsten i Sandnessjøen en gang på 1950-tallet. I denne perioden var Norge av verdens største aktører innen størjefisket, og om lag 450 fartøyer var involvert i dette fisket fra Oslofjorden i sør til Troms i nord. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum 3 Makrellstørje er svært ettertraktet handelsvare i verdensmarkedet, og den fanges i dag med snurpenot, med line eller i ulike typer fiskefeller, stang og drivgarn. I dag blir 40% av verdensfangsten solgt til Japan, og er en kostbar og ettertraktet vare som rå sushi og sashimi. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum 4 Makrellstørje lever i stimer i åpent hav, men kommer sesongvis inn til kysten. Den er i hovedsak utbredt i Nord-Atlanteren, men den finnes også i Middelhavet, Svartehavet og fra sør ved Afrikas sydspiss og nord til Norge. Foto: Per Lillegaard / Helgeland Museum Vis bildetekst 1 2 3 4

Fram til 60-talet var fisket etter makrellstørje et av Norges viktigste fiskerier. På 1950- og 60-tallet tok norske fiskere opp mot 15.000 tonn makrellstørje. Men dette fisket var ikke kvoteregulert, det førte til at arten var nær utryddet. I 1986 opphørte fisket.

Nå er bestanden på vei opp og i 2014 ble det for første gang på 30 år åpnet for fiske på makrellstørje i Norge.

I mange år ble det drevet omfattende fangst på makrellstørjen og på 50 og 60-tallet sto Norge for Europas største fiskeri på makrellstørje. Denne makrellstørja ble tatt i 1971, da det var et stort fiske på den store rovfisken. Foto: Havforskningsinstituttet

I dag blir 40 prosent av verdensfangsten solgt til Japan, og er en kostbar og ettertraktet vare som rå sushi og sashimi. En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner, verdensrekorden er i 2012 satt til 4,4 millioner kroner på et fiskemarked i Tokyo.

I dag blir 40 prosent av verdensfangsten solgt til Japan, og er en kostbar og ettertraktet vare som rå sushi og sashimi. Foto: Nyhetsspiller

– Makrellstørjen betraktes som verdens mest verdifulle tunfisk og er spesielt ettertraktet på det asiatiske markedet, sier Nøttestad.

Akkurat den opplysningen tar Kjell Klausen og mannskapet på MS Skarholmen med knusende ro.

– He, he. Vi har verken rettighet eller utstyr om bord for å fiske makrellstørje. Og om vi hadde hatt det tror jeg det hadde blitt en vanskelig jobb, sier skipperen til NRK.