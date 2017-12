– Det tar 17 år før overgrepsutsatte forteller

Ytterligere seks personer har fått status som fornærmet i den omfattende overgrepssaken i Ofoten. En mann i 60-årene er pågrepet og siktet for overgrep mot minst 14 personer. De fleste av de fornærmede var gutter som var mellom 14 og 17 år gamle da hendelsene skal ha funnet sted.

Mannen nekter for beskyldningene som har blitt rettet mot ham, ifølge hans advokat Erling Kristoffersen Malm.

Tjeldsund kommune, med 1.250 innbyggere, har iverksatt flere tiltak for å ivareta innbyggerne som er berørt av saken. Blant annet er det opprettet et kriseteam som består av kommuneoverlege, helsesøster, psykiatrisk sykepleier og helse og omsorgssjef.

– En vanskelig sak

Ordfører Liv Kristin Johnsen, etterforskningsleder Ragnhild Norman, helse og omsorgssjef Elisabeth Horn, kommuneoverlege Barbro Hætta, helsesøster Lena Torbergsen og psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen på pressekonferansen torsdag. Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– I denne akutte fasen har gruppen hatt fokus på å skape trygghet, dempe uro og sørge for ivaretakelsen av de berørte. Dette er en vanskelig sak, som gir mange vanskelige følelser for de berørte, for ansatte i kommunen og for hele Tjeldsund samfunnet, sier kommuneoverlege Barbro Hætta, som er leder for gruppa.

Mistenkt i 1999

Politiet fikk et anonymt tips om mannen i november, og etter å ha undersøkt tipset ble mannen pågrepet i Ofoten 5. desember. Dagen etter ble han varetektsfengslet i fire uker. Fengslingen går ut 2. januar 2018, men politiet vil be om videre fengsling.

Mannen i 60-årene har også tidligere vært under etterforskning for lignende tilfeller. I 1999 var mannen under etterforskning, mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år. Denne saken ble henlagt samme år.

Ønsker at flere står fram

– Dette er en trist og krevende sak som berører hele bygdesamfunnet, sier Tjeldsund-ordfører Liv Kristin Johnsen. Foto: Leif Inge Larsen / NRK

Tjeldsund kommune kalte inn til pressekonferanse torsdag. Her understreket kriseteamet at mennesker som har vært utsatt for overgrep skal føle seg trygge til å fortelle om dette.

– I denne situasjonen kan det være mange foreldre som blir bekymret for sine egne barn, og hva de eventuelt kan ha vært utsatt for. Generelt er det viktig å trygge barn på at uansett hva som har hendt, så er det den voksnes ansvar, sier Barbro Hætta.

Hun viser til studier som viser at det i gjennomsnitt tar 17 år for overgrepsutsatte å fortelle at de har vært utsatt for overgrep. Nå ber hun foreldre som er bekymret for at eget barn/ungdom har vært utsatt for overgrep, om å være åpen med barna sine.

– Det kan være vanskelig for noen barn og fortelle om slike overgrep til mamma eller pappa. Si gjerne at dersom barnet ikke vil snakke med deg om hva som eventuelt har hendt, så er det viktige at barnet snakker med en annen voksen som barnet er trygg på.

Beredskap i jula

Ordfører Liv Kristin Johnsen sier denne saken berører hele kommunen.

– Dette er en trist og krevende sak. Nå går vi mot jul, men vi vil ha døgnbemannet beredskap også i høytiden. Både helsesøster, legevakt og AMK er tilgjengelige, sier hun.