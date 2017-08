– Det kjøres hardt på Skaug

UP har avholdt laserkontroll på Skaug utenfor Bodø. Ni bilførere fikk fartsbot, høyeste hastighet var 55 km/t i 30 sonen. – Kontrollen er gjort i forbindelse med skolestart. Tilbakemelding fra UP er at det kjøres hardt i området, skriver politiet på Twitter.