Fredag i forrige uke måtte politiet i Nordland løsne varselskudd for å få pågrepet en gjerningsmann under gisselsituasjonen i Gildeskål. Dette var andre gang i 2018 at politiet i Nordland måtte ty til varselskudd.

I 2017 ble til sammenlikning ingen varselskudd utløst i Nordland politidistrikt. Stabssjef i Nordland politidistrikt, Bent-Are Eilertsen, sier at det har vært en økning i våpenbruk de siste årene.

– Det skjer veldig ofte at politiet bevæpner seg i forbindelse med hendelser. Det er jo situasjonen som tilspisser seg sånn og der det er snakk om våpen og kniv har politiet våpen i bilen og ber om å få ta det med seg når de aksjonerer, sier han.

Eilertsen forklarer at politiet har forsøkt å unngå å bruke varselskudd ved begge de to anledningene.

– Det er to separate hendelser der politiet forsøker å stoppe en person som er veldig utagerende. Det blir brukt mye energi fra politiet for å forsøke å bruke alle mulige midler. For eksempel forhandlinger og å få stoppet kjøretøyene. Varselskuddene blir fremtvunget når ikke politiet kommer noen vei.

Bent-Are Eilertsen sier at varselskudd er en av de siste virkemidlene politiet bruker. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nordland på statistikktoppen

Ifølge tall fra politidirektoratet utløses det ikke ofte varselskudd i Norge. I 2015 var det totale tallet to, mens det frem til oktober 2016 bare ble løst ut ett varselskudd i landet.

Eilsertsen sier at varselskudd er et av de siste virkemidlene politiet vil ta i bruk.

– Det er ikke noe vi gjør daglig, så det er overraskende for oss at tallene er så høye. Vi trener på det og er beredt på at det kan skje, sier han.

– I begge disse tilfellene har det pågått i mange timer og vi har forsøkt alle virkemidler før vi kommer så langt at vi må utløse varselskudd. Vi er tross alt veldig glad for at begge er pågrepet uten at det skjedde noen skade.

Ubevæpnet i hverdagen

Eilertsen forteller at selv om politiet ofte har med seg våpen i bilen, er det sjeldent de tar de med seg på inn i situasjonene.

– Vi takler daglige situasjoner uten å bevæpne oss. Det er ved spesielle tilfeller at politiet ber om bevæpning. Vi er ubevæpnet i hverdagen og takler de fleste situasjoner ubevæpnet, avslutter han.