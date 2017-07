– Det er usikkert hvor lenge finværet fortsetter

– Det mest sannsynlige utfallet er at fortsetter omtrent som nå, med godvær. Men har vi uflaks blir det helt overskyet over store områder i Nord-Norge de nærmeste dagene, sier vakthavende meteorolog Mathilde Hallerstig til NRK.

Spenningen knytter seg til hvordan luftmassene over Nord-Norge vil forholde seg til hverandre.

– Det er et kraftig temperaturskille som ligger over Nord-Norge akkurat nå, med en kald luftmasse over havet og en varm luftmasse over land. Hvis disse to luftmassene blir liggende i ro, fortsetter godværet, men hvis disse to beveger seg mot hverandre slik at luften blandes, kan det fort skje at det blir overskyet og kaldere, sier Hallerstig.

Så da gjelder det å krysse fingrene for at luftmassene blir liggende helt i ro, med andre ord.

Store forskjeller

Selv om det er mye sol, har den kalde luften over havet ført til til dels store temperaturforskjeller mellom innlandet og kysten, særlig lengst nord.

– I Nordland er det stort sett varmt overalt. I Troms og Finnmark er det større forskjeller. Der går det fra ni-ti grader ute ved kysten, til over 20 grader i innlandet, sier meteorologen.

Verre mot helgen

Men uansett er det nok lurt å nyte været mens vi har det. For inn mot helgen blir det nok dårligere uansett, ifølge Hallerstig.

– Frem mot helgen ser det ut som det kommer inn en anneredes værtype med nedbør og skyer og kaldere temperaturer, sier hun.