Lørdag var nederlandske Ronaldus Nederpelt og fire kamerater ute på nordsiden av Bliksvær for å fiske kveite. De fem nederlenderne har i flere år vært på fiskeferie i Nord-Norge, og Ronaldus selv besøker Norge for det 15. året på rad.

– Vi var ute for å fiske kveite på lørdag, senere på dagen så vi noen ørner som nærmet seg. To av dem begynte å slåss og den ene av fuglene med slått ned i vannet, forteller Nederpelt til NRK.

Nettavisa Bodø Nu omtalte saka fyrst.

For våt til å klare seg

Fiskerne så at ørnen var for våt til å komme seg på vingene igjen og det var da de tok affære.

Ronaldus Nederpelt forsøker å tørke ørnen på ripa av båten. Foto: Privat

– Jeg ropte at vi bare måtte få opp stengene og redde ørnen, forteller nederlenderen.

De kjørte båten rolig mot fuglen. Nederpelt sier de var usikre på hvordan den kom til å reagere.

– Den var svært rolig. Jeg fikk tak i vingene dens og løftet den opp på ripa av båten, sier Nederpelt, og leker med tanken om fuglen hadde en slags tillit til han.

Dette er den mest oppsiktsvekkende opplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv Ronaldus Nederpelt

Lufttørket vingene

Først forsøkte havørnen å ta av og ramlet på nytt i vannet. Fiskerne fikk den ombord og forsøkte å tørke vingene dens.

Ørnen fikk tørke på ripa av båten før den ble satt i land. Foto: Ronaldus Nederpelt

– Til slutt kjørte vi inn til ei lita øy ved Bliksvær og satte den i land, forteller han.

Nederpelt har vært i Norge flere ganger hvert år de siste 15 årene. Han sier det er naturen som trekker han til Nord-Norge, men at han aldri har opplevd noe lignende.

– Jeg håper vi bidro til at ørnen overlevde. Det er et veldig spesielt dyr, og jeg er lykkelig om vi bidro til å redde livet dens, sier han.

– Drukning en vanlig dødsårsak

Ifølge ornitolog Alv Ottar Folkestad dreier det seg om en voksen havørn.

– For voksne ørner er dette med territorie-kamper ikke så uvanlig. Ser man på dødsårsaker hos fugl som er kjønnsmodne er det at de blir drept i kamp, eller drukner som en følge av dette blant de vanligste årsakene, sier han.

Ornitolog Alv Ottar Folkestad er en av landets fremste eksperter på Havørn. Foto: Terje Reite / NRK

Han forklarer at slike kamper var sjeldnere da bestanden var mindre, men at etter hvert som den har vokst har ornitologene begynt å få meldinger om kamp mellom havørner hvor det er en tapende part som blir drept på land eller havner i vannet. Folkestad sier at det heller ikke er uvanlig at ørnen reagerer slik den gjør og fremtrer nokså rolig.

– Ei havørn som havner i en vanskelig situasjon og blir fanget vil kunne stritte imot, men når den først er tatt har den tapt og da kan den gjerne gi seg over. Man skal likevel være klar over at de er vanvittig sterke både i nebbet og i klørne, sier han.