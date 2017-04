– De har knapt sett snø på tv, og så legger de ut på biltur på vinterføre

Når turistene lander på flyplassen på Evenes leier de bil og derfra legger de ut på ferden mot Lofoten. Det har skapt kaotiske tilstander på veiene denne vinteren, spesielt på E10.

– Bilene har ligget strødd langs veiene i Lofoten i vinter. De skulle nok hatt et kurs i hvordan man kjører på norske vinterveier, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer Destinasjon Lofoten.

– Vi må rett og slett klype oss i armen. En mer fantastisk vintersesong i Lofoten har vi aldri hatt. Denne sesongen er nærmest å betrakte som en sommersesong, sier reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten. Foto: Tommy Andreassen

Så langt i vinter har Lofoten, som de fleste forbinder med sommerturisme, hatt en økning på hele 37 prosent i antall utenlandske turister, viser tall fra Statistikknett Reiseliv.

– Det er selvsagt hyggelig, men det har gitt oss noen nye trafikale utfordringer. Heldigvis har vi så langt ikke registrert personskader, sier Dreyer.

Ekstrabrøyting og vinteråpne toaletter

Statens vegvesen i Lofoten har måttet legge om rutinene for å ta høyde for den økte turiststrømmen. For første gang har de vinterstengte veitoalettene vært åpne i vintermånedene. I tillegg er rasteplasser og andre utkjørsler vært brøytet.

Torvdalshalsen rasteplass ved Nasjonal turistveg Lofoten. Foto: Statens vegvesen

– I Lofoten ligger rasteplassene med tilhørende toaletter på naturskjønne steder, som Flakstadsand, Å, Sildpollnes, Torvdalshalsen og Skreda. Herfra er det fin utsikt til hav og nordlys, og dermed blir disse toalettene brukt som base for nordlysfotografer og andre turister, sier prosjektleder Jon-Roger Sørvang i Statens vegvesen.

Bergingsmannskapene har hatt sin fulle hyre med å dra utenlandske turister opp fra grøfta i vinter. Foto: Tommy Johansen

– Når de utenlandske turistene ser noe fint, stanser de bilen. De parkerer i svinger og setter på nødblinken. Ikke bruker de refleksvester heller når de skal ut å fotografere. Ofte ender det med at de havner utfor veien eller de kjører seg fast i snøen. Bergingsmannskapene har hatt mye å gjøre, sier Sørvang.

– Et under at det ikke har gått menneskeliv

Stadig flere turister leier bil og kjører gjennom Lofoten på vinterstid. Noen gang går det galt. Her fra Flakstad. Foto: Tommy Johansen

Akkurat det kan bilberger Ole Johan Olsen i Viking på Leknes bekrefte.

– Det er et under at det ikke har gått menneskeliv. I perioder har det gått i ett med bergingsoppdrag både dag og natt. De står på hode i grøfta over alt.

Det har ikke vært stillstand for bilbergerne om natten heller.

– Nei, da skal de ut og jakte på nordlyset. De har knapt sett snø på TV, og så kommer de hit for å kjøre på vinterføre – ​ i Lofoten, sier en oppgitt bilberger.

Lukrative turister

Men kineserne er bra for business. 120 millioner kinesere reiste utenlands i 2015, en tredobling fra 2010. Hver kinesiske turist forbruker vel 8.000 kroner i døgnet under sin norgesferie, viser tall fra Menon Business Economics. Til sammenligning legger en gjennomsnittlig turist igjen 1.280 kroner i døgnet, og en cruisepassasjer bare 860 kroner under sitt landopphold.