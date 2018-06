I dag er vi opptatt av å realisere oss selv og er nøye med hva vi velger å bruke tiden vår på. Det merkes når det kommer til frivillighet også.

Selvrealisering er viktig

– De frivillige er blitt mer motivert av å få noe på CV-en og å gjøre noe interessant, enn å være sosial og gjøre noe nyttig for samfunnet, sier forsker Bernhard Enjolras.

Han har sammen med forsker Kristin Strømsnes skrevet en bok hvor de har sett på utviklingen av frivillighet i organisasjoner, de siste 40 årene.

Funnene viser at folk er ikke like villige til frivillig arbeid som tidligere, og at kortsiktig frivillig arbeid har økt. Vi har blitt mer selektiv i valg av organisasjoner, og det har blitt sjeldnere at folk blir medlem av organisasjoner.

Motivasjonen har endret seg

Parkenfestivalen i Bodø gir de frivillige goder som mat og drikke, T-skjorter, og billett til en dag på festivalen, som er mer enn mange andre organisasjoner tilbyr.

Festivalsjef Gøran Aamodt, sier de merker at holdningen til frivillige har endret seg.

Gøran Aamodt, festivalsjef for Parkenfestivalen. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– Det er ikke like mange som har lyst til å være frivillig, samtidig som vi har merket en endring i motivasjonen.

Parkenfestivalen har de siste årene blitt utsolgt på under 20 minutter, og kampen om billettene er hard.

– De som er frivillige er ikke nødvendigvis det fordi de ønsker å bidra. Men når festivalen er utsolgt så er dette den eneste måten man kan delta på festivalen, sier Aamodt.

Han legger til at de frivillige gjør en kjempegod jobb, men at det er tydelig at ene fridagen er det viktigste for mange.

– Det er en utfordring å skaffe nok folk. Vi sitter ikke nå i juni og tror at vi er berget for Parken 2018. Vi kommer nok til å måtte jobbe ganske hardt framover for å sørge for å fylle opp vaktplanene.

Den typiske frivillige: Mann 35–50 år

Tone Magnussen er seniorforsker ved Nordlandsforskning og forsker på frivillighet. Hun understreker at det er fortsatt mange som jobber som frivillig.

Tone Magnussen, seniorforsker ved Nordlandsforskning. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / NRK

– Faktisk jobber seks av ti frivillig en gang i måneden eller mer.

– Hva kjennetegner en typisk frivillig?

– Dagens typiske frivillige er en mann mellom 35–50 år, han har barn som bor hjemme, høy utdanning og lønn, og er aktiv innenfor idretten, sier Magnussen.

Men frivillighetsånden har endret seg mye gjennom tidene.

– Før i tiden var man engasjert i en sak, om det var redningsforeningen eller noe annet, og der var man hele livet. Man tok gjerne på seg et verv og så på det som en viktig oppgave.

I dag må organisasjoner tenke nytt for å få tak i folk som vil jobbe tilnærmet gratis konstaterer forskerne.

– Mange vil jobbe frivillig, men organisasjoner som er avhengig av frivillige må tenke nytt for å få tak i folk, og legge til rette for at det skal passe dem, avslutter Magnussen.