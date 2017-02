– Blir for dumt at man ikke kan ha samisk navn på en båt i 2017

Tysfjord kommune ligger midt i det lulesamiske språkområdet, og lulesamisk er derfor sidestilt med norsk. Men da det ble foreslått at den nye lokalbåten skulle hete Stáddá (på norsk: Stetind), fikk Nordland fylkeskommune nei.

Stetind (1392 m.o.h.) ble høsten 2002 kåret til Norges nasjonalfjell. Foto: Karin Amundsen

Ifølge fylkeskommunen selv er årsaken at visse bokstaver ikke tillates i skipsnavn. Det er en tilbakemelding som ikke faller i god jord hos fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

– Slik kan vi ikke ha det i 2017. Samisk er offisielt språk i alle forvaltningsområder. Vi forventer at Sjøfartsdirektoratet følger opp dette og raskt endrer sin navnepraksis, sier Norvoll i en pressemelding.

Til NRK sier Norvoll at bakteppet for saken er at det snart skal settes inn en ny lokalbåt i Tysfjord. I forbindelse med dette ønsket de å bruke det samiske navnet på fjellet Stetind, som altså er Stáddá.

– Dette blir for dumt. Jeg mener det burde være en selvfølge at man får bruke ord fra de offisielle språkene vi har i Norge, fastslår fylkesrådslederen.

– Jeg ser ingen gode argumenter for at dette ikke skulle være tillatt, sier Tomas Norvoll (Ap). Foto: Øystein Nygård / NRK

– Handler ikke om å avslå et samisk navn

Men avdelingsdirektør Anita Irene Malmedal ved avdeling for Skipsregistrene hos Sjøfartsdirektoratet sier at saken ikke handler om å avslå et samisk navn.

Hun viser til en egen forskrift om skipsnavn, som sier at navn skal innføres i registeret med latinske bokstaver. Bokstaven «á» går det derfor ikke an å bruke.

Ethvert skip skal ha navn som bestemmes av eieren. Navnet innføres i registeret med latinske bokstaver. § 4.Skipsnavn

Malmedal påpeker at dette blant annet handler om sikkerhet, og at skipsnavn skal være klart identifiserbare. Ved en krisesituasjon kan det være uheldig med tegn i navnet.

– I senere tid har vi fått søknader med blant annet hashtag (#) og alfakrøll (@) i navnet, som det da heller ikke er anledning til å benytte, opplyser Malmedal.

Å endre på forskriften blir en politisk diskusjon høyere opp i systemet. Malmedal viser videre til at det i søknad listes opp tre alternativer til navn, og at fylkeskommunen har fått tilslag på et av de andre navnene.

Det norske navnet «Stetind» er for øvrig opptatt.

Håper på endring

Norvoll forteller at båten nå blir hetende «Hulløy». Han håper uansett at det i fremtiden kan bli en endring på hvilke bokstaver som tillates.

– For oss virker det naturlig, og også viktig, at båtene vi har gjenspeiler befolkninga og språkene vi har i Nordland. Det var et sterkt ønske fra oss om å bruke et samisk navn på denne båten, sier fylkesrådslederen.

Den nye båten har 48 passasjerplasser, er cirka 23 meter lang, seks meter bred og har en servicefart på 18 knop. Båten skal gå mellom Drag og Kjøpsvik fra i vår.