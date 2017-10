– Avhengig av hjertehjelp fra spesialister i Tromsø

Etter at Helse Nord-direktør Lars Vorland forrige uke gikk inn for å bygge opp et PCI-tilbud i Bodø, har flere tatt til orde for at behandlingen av saken bør utsettes.

Fagmiljøet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø har vært blant de hardeste kritikerne, men det er nettopp de som er nøkkelen dersom et tilbud skal kunne bygges opp i Nordland.

– Jeg tror de er helt avhengige av Tromsø. De må ha et samarbeid med Tromsø hvis de skal få til et senter, sier hjertespesialist og leder for PCI-senteret i Arendal, Slobodan Calic.

Men det er fortsatt uklart om fagmiljøet i Tromsø vil bidra. Avdelingsoverlege og hjertespesialist Thor Trovik ved UNN i Tromsø, sier de må vite mer før de kan svare på om de vil hjelpe til med å bygge opp et PCI-tilbud i Bodø.

Startet som dagtilbud

Da hjertespesialistene i Arendal startet opp med utblokking av tette blodårer for 13 år siden, fikk de hjelp av en tidligere overlege ved Feiringklinikken.

De begynte i det små med et dagtilbud, men er i dag tre fast ansatte hjertespesialister som går i turnus og sørger for utblokking av tette årer døgnet rundt.

I dag utfører de mellom 1300 og 1400 utblokkinger årlig, som er omtrent like mange som i Tromsø.

Vil ha døgntilbud

På hjerteovervåkinga ved Nordlandssykehuset er de spent på styrebehandlingen i Helse Nord førstkommende onsdag.

Overlege Anders Hovland ser for seg at de i løpet av få år skal ha et døgntilbud på plass.

– Tanken må være at vi bygger opp mot et døgntilbud også i Bodø. De aller fleste sentre i Norge har brukt noen år på å bygge opp til full døgndrift.

Helse Nord-direktør Lars Vorland gikk forrige uke inn for å opprette et PCI-tilbud i ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Advarer mot etablering

Men en etablering av et PCI-tilbud i Bodø er omstridt. Hjertespesialistene i Tromsø advarer og mener det vil være negativt for både pasienter og fagmiljø lenger nord.

Hovland tror likevel at spesialistene i Tromsø blir med å bygge opp tilbudet i Bodø etter at styret har sagt ja.

– Jeg kan ikke uttale meg på deres vegne, men ofte har ting roet seg når en sak har fått sin endelige løsning.

Forstår skepsisen i nord

I Arendal vil hjerteoverlegene helst ikke blande seg inn i konflikten mellom fagmiljøene i Bodø og Tromsø, men Slobodan Calic sier han kan forstå skepsisen ved UNN fordi det er så viktig å ha mange pasienter.

– Jo flere prosedyrer man har, jo bedre blir man. Det er helt logisk. Jeg deler litt bekymringen legene i Tromsø har.

Direktør Lars Vorland i Helse Nord har begrunnet sin avgjørelse med at folk i Nordland i dag ikke har samme tilgang på PCI som folk i Troms.

Styret i Helse Nord skal førstkommende onsdag avgjøre om det skal opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø.