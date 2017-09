Det er noen år siden Freia sjokoladesaus så slik ut. Det sier litt om hvor lenge denne plastflaska har ligget i naturen. Foto: June Grønseth

Sammen med flere andre ildsjeler har June Grønseth brukt mye av sommeren på å rydde strender og kystlandskap på Værøy. Øya ytterst i Lofoten er hjem for tusenvis av sjøfugl, og dermed ekstra sårbar.

– Utenlandske engangsflasker topper. Vi finner også mye søppel fra fiskerinæringen, så her er det noen som må skjerpe seg, sier Grønseth.

Av det mer kuriøse slaget var en kanne med råolje. Kannen var merket med navn på båten og oljeselskapet den sannsynligvis stammer fra, så dette funnet vil få et etterspill.

En flaske med råolje var blant funnene i fjæra på Værøy. Foto: June Grønseth

– Naturen er fylt opp med plast som havet har brakt i land. En slikk ryddesjau er et dykk i plastens historie. En halv meter ned i sanden, finner vi 40-50 år gammel plast, forteller hun.

På amerikansk TV

Ryddeaksjonen har hatt besøk av den amerkanske TV-kanalen CBS News, som lager program om marint avfall i arktiske områder.

Her er et team fra den amerikanske TV-kanalen CBS på Værøy. Foto: June Grønseth

– Det er viktig å fortelle om plastmonsteret. I dag flyter det minst 150 millioner tonn med plast i havet, og noe av dette skylles inn over land. Vi må alle bidra for å bremse denne naturkatastrofen. Vi skal jo leve av havet, sier Grønseth.

Fra Brasil og USA for å rydde strendene

Yttersiden av Værøy er krevende å rydde fordi man må gå i fjellet noen kilometer og så ned til strandsonen. Foto: June Grønseth

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Fuglene forveksler blant annet plast med mat eller vikler seg inn gammelt tauverk og garnrester.

– Informasjons- og kvalitetsleder Monica Kleffelgård Hartviksen i Lofoten avfallsselskap, som også er også styremelem i Hold Norge rent, er glad for ildsjeler som June Grønseth.

Hvert år dør minst en million sjøfugl på verdensbasis grunnet marin forsøpling. Foto: Knut-Sverre Horn

– Uten de 775 frivillige som i 92 ryddeaksjoner hadde vi ikke kunnet rydde opp 22 tonn søppel i Moskenes, Vågan, Flakstad og Vestvågøy i sommer. Jobben fortsetter utover høsten, sier hun til NRK.

Foruten de lokale ildsjelene, har det i sommer kommet folk helt fra USA og Brasil for å rydde strendene i Lofoten.

– Turister som kommer til Lofoten tar gjerne et krafttak som endel av ferien i Lofoten. I årt har vi hatt flere tyskere og nederlendere i sving, sier Hartviksen.

– Engasjementet har eksplodert

– Engasjementet for strandrydding har eksplodert, sier prosjektleder for Strandryddedagen, Malin Jacob. Foto: Jan Helge Pedersen

Norge er på ryddetoppen i Europa, og med 1.364 ryddeaksjoner og 377 tonn avfall var 2016 et rekordår for strandrydding i Norge. Den rekorden kommer garantert til å bli slått når Strandrydderapporten skal legges fram til høsten, ifølge prosjektleder Malin Jacob i Hold Norge Rent.

– Engasjementet for strandrydding har eksplodert, og Nordland er flinkest i klassen til å rydde, sier hun.

«The war against plastic bottles», har June Grønseth kalt dette bildet. Foto: June Grønseth

Jacob er ikke i tvil om hva som er årsaken til at ryddeiveren er ekstra stor i år.

– Den syke hvalen som hadde 30 plastposer i magesekken, har fått mange til å våkne. 33.000 nordmenn meldte seg som strandryddere i år, det er 13.000 flere enn året før. Også politikerne har våknet, og bevilget 60 millioner kroner til strandrygging over statsbudsjettet i år. For to år siden var beløpet 10 millioner, sier hun.