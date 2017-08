90 saker etterforskes ennå

Politiet regner med å være ferdig med etterforskningen av de mange overgrepssakene i Tysfjord før jul, skriver Avisa Nordland. Rundt 40 saker er henlagt, eller er i ferd med å bli det på grunn av foreldelse. 90 saker er fortsatt under etterforskning. Den første rettsaken er ventet å komme opp for retten i høst. Der vil en mann fra Tysfjord bli tiltalt for 11 tilfeller av overgrep.