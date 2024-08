Politimesteren i Nordland har satt 85-åringen under tiltale ved Helgeland tingrett for overtredelse av straffeloven § 185 første ledd tredje punktum, jf. annet ledd for i andres nærvær forsettlig eller grovt uaktsomt å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring overfor en annen som ble rammet av denne. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse.