78-åring fra Narvik døde - politiet ønsker kontakt med vitner

Ulykke skjedde på E6 ved Tunesletta.

Den første meldingen fra politiet om ulykken kom klokka 9.48 tirsdag morgen.

Den gikk ut på at en patrulje tilfeldigvis hadde kommet over en bil som hadde kjørt av veien og at det ble jobbet på stedet med en skadd person.

– Det var en motorsyklist som stod og vinket i veibanen til patruljen som kom forbi. Da hadde ulykken nettopp skjedd, forteller operasjonsleder i Troms politidistrikt Lars Meland til Folkebladet.

Rundt 45 minutter senere opplyste politiet at personen var erklært død av lege.

– Pårørende er nå varslet. Den avdøde er en mann på 78 år med bosted i Narvik, opplyser politiet.

Politiet ønsker kontakt med vitner som eventuelt har opplysninger om ulykken.

– Vi jobber ut i fra to teorier. Det ene er at personen har omkommet som følge av utforkjøringen, det andre er at personen kan ha hatt et illebefinnende, sier Meland til Folkebladet.