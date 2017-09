75 representanter må ut: – Det er trist å pakke ned kontoret

Fire år gamle ark kastes og pappeskene begynner å fylles opp, Kjell-Idar Juvik går rundt på kontoret sitt og rydder for siste gang. Han er en av 75 representanter som må forlate kontoret sitt etter stortingsvalget. Nå venter det nye utfordringer.

Alt må tømmes når kontorene skal overtas av nye representanter. Foto: Mette Vollan / NRK

Etter fire år på Stortinget og åtte år som ordfører i hjemkommunen Hemnes, må han stille seg i NAV-køen.

– Jeg må på jobbjakt, så jeg håper at det dukker opp noe spennende i tiden fremover.

Katastrofevalg for Ap

Det er en skuffet mann som pakker ned sakene sine. Han hadde stor tro på at han fikk fortsette på Stortinget. Ap fikk bare to representanter fra Nordland, Juvik var nummer tre på listen.

– Vi trodde at vi skulle få inn flere enn to mandater, så det var en stor skuffelse når valgresultatet kom. Det er kjipt å pakke ned kontoret nå, men jeg må bare se fremover, sier Juvik.

Kjell-Idar Juvik hadde motivasjon til fire nye år. Katastrofevalget til Ap satte en stopper for planene. Foto: METTE VOLLAN / NRK

Han tar med seg mange gode minner fra jobben på Stortinget.

– Man kan sammenligne det litt med fotballspillere. Man får jobbe med hobbyen sin, og nå har jeg vært på landslaget i politikk i fire år, forteller han.

Dette er den nye nordlandsbenken: Ekspandér faktaboks Eirik Sivertsen (Ap)

Åsunn Lyngedal (Ap)

Margunn Ebbesen (H)

Jonny Finstad(H)

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Hanne Dyvekke Søttar (Frp)

Wilfred Nordlund (Sp)

Siv Mossleth (Sp)

Mona Fagerås (SV)

– En epoke er over

På den andre siden av Stortinget pakker Kenneth Svendsen (Frp) også ned sakene sine. Han har vært på Stortinget i 20 år, og nå føler han det er på tide og gjøre noe nytt.

– Jeg har vært her lenge, og det er på tide at jeg prøver noe nytt. Det vil alltid være vemodig når en epoke er over, men det går fint, jeg har vært klar over denne avgjørelsen i lang tid, forteller Svendsen.

Kenneth Svendsen sitter på kontoret for siste gang. Nå venter nye utfordringer hjemme på Fauske. Foto: METTE VOLLAN / NRK

I motsetning til Juvik, så hadde han bestemt seg for å takke av og søke nye utfordringer.

– Planen var egentlig å pensjonere meg og være mye i USA, men det ble ikke sånn. Det dukket opp en stilling i Fauske, som jeg følte jeg måtte ta.

Nå blir han leder for prosjektet «Ny E6 – Ny By», i hjemkommunen sin.

Nå drar de hjem til Nordland

Fauskeværingen husker godt sitt første møte med Stortinget i 1997.

– Jeg har vært med på en utrolig reise. Jeg ønsket meg til samferdselskomiteen, men fikk beskjed fra Carl I. Hagen at det fikk jeg ikke lov til. Han hadde større oppgaver for meg. Så jeg ble kastet inn i finanskomiteen, med ansvar for skatter og avgifter, forteller Svendsen.

Nå forlater de hovedstaden og drar hjem til Nordland. Det siste arket er kastet og døra til Stortinget er lukket for denne gang.

Kenneth Svendsen og Kjell-Idar Juvik utenfor stortinget. Foto: METTE VOLLAN / NRK

.