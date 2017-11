75 rein meid ned på Nordlandsbanen:– Kilometer med blodbad

Dermed dundret flere tog på Nordlandsbanen inn i flokken i full fart ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland, og drepte til sammen 75 reinsdyr over to dager.

– Vi som er reineiere har et tett forhold til dyrene våre. Jeg er så arg at jeg nesten blir svimmel, sier reineier Ole Henrik Kappfjell til NRK.

Han forteller at et av de påkjørte dyrene ble hengende fast fremme på lokomotivet, og ble med nordgående dagtog helt til stasjonen i Mosjøen.

– Dette er helt meningsløst. Det er et psykisk mareritt vi opplever nå.

Bane NOR hadde forsikret Kappfjell om at de skulle kjøre sakte forbi strekningen, men de sakket ikke på farten, forteller reineieren.

Kontaktet Bane NOR

Ole Henrik Kappfjell, som har drevet aktivt med reindrift i 25 år, er fortvilet over påkjørslene på Nordlandsbanen. Foto: Privat

Torsdag denne uka jobbet Kappfjell med å samle reinsdyr som hadde samlet seg langs elva og jernbanesporet. Men på deler av den aktuelle strekningen er det vanskelig å nå frem med snøscooter.

Derfor tok reineieren rutinemessig kontakt med Bane NOR for å avtale at toget skulle kjøre saktere forbi.

– Håpet var jo at de skulle slakke ned slik at reinen skulle komme seg bort i tide, sukker Kappfjell, som selv ikke var vitne til påkjørslene.

Reineierne jobber i disse dager med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere de til kysten til vinterbeite.

– Skjønner frustrasjonen

Områdedirektør for område nord, Thor Brækkan, bekrefter at Kappfjell gjorde alt riktig da han kontaktet dem.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR beklager, og sier det nå blir en erstatningsprosess. Foto: Jernbaneverket

– Han varslet oss og meldinga ble lagt inn i systemet. Dessverre nådde aldri denne meldinga frem til toget på grunn av en teknisk svikt. Da det ble oppdaget at beskjeden hadde forsvunnet, prøvde de å ringe toget. Da var det dessverre for sent, forklarer Brækkan.

– Fungerer systemet godt nok når en teknisk svikt kan få slike konsekvenser?

– Dette skjer svært sjeldent. Rutinene fungerer bra, men dessverre skjedde det en teknisk svikt, sier Brækkan på torsdag da 12 rein ble påkjørt.

Vefsn-politiker betegner reinpåkjørslene som grusomme. Hun forventer at samfunnet nå tar øyeblikkelig ansvar.

– Nå må blant annet lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane NOR komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass, krever Carola Karl Urvik (V) i Vefsn kommunestyre.

Etterlyser reingjerder

NRK har tidligere satt søkelys på dyrepåkjørsler langs Nordlandsbanen. I en treårsperiode fra 2013-2016 ble over 2000 dyr påkjørt langs skinnene.

Flere av disse dyrene tilhørte Ole Henrik Kappfjell i Grane. Han er svært kritisk til at det ikke er kommet opp flere gjerder langs strekningen.

Reindrift i Norge Ekspandér faktaboks I Norge har reindriften sitt opphav hos den samiske befolkningen. I dag utøves samisk reindrift i det vesentligste i fjell- og utmarksområdene i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, samt i deler av Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal (gjelder Trollheimen) og Hedmark.

Totalt foregår det reindrift i nærmere 140 av landets kommuner, og på et areal som brutto utgjør om lag 40 pst. av landarealet i Norge eller ca. 140.000 km 2 . Fra og med Finnmark til og med Sør-Trøndelag utgjør bruttoandelen rundt 80 pst. av landarealet. Ikke alt av arealet er tilgjengelig som reinbeite. Vann, impediment, dyrket mark og bebygde områder kommer til fradrag. Det anslås at nettoarealet utgjør ca. 90.000 km 2 eller i underkant av 30 pst. av Norges fastlandsareal.

. Fra og med Finnmark til og med Sør-Trøndelag utgjør bruttoandelen rundt 80 pst. av landarealet. Ikke alt av arealet er tilgjengelig som reinbeite. Vann, impediment, dyrket mark og bebygde områder kommer til fradrag. Det anslås at nettoarealet utgjør ca. 90.000 km eller i underkant av 30 pst. av Norges fastlandsareal. I Norge er det i dag ca 240.000 tamrein i vårflokk. Av disse er det om lag 180.000 rein i Finnmark, noe som innebærer en prosentandel på 70 pst. I underkant av 3.000 personer er tilknyttet den samiske reindriften. Kilde: Regjeringen.no

– Dette skjer hvert eneste år. Det er en gåte for meg at det hele tiden blir utsatt, fortviler han.

Ole Henrik Kappfjell og de andre reineierne i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt mener det er umulig stanse togpåkjørslene, med mindre det settes opp fysiske sperrer som hindrer reinen i å komme på togskinnene. Kravet er et 25 kilometer langt gjerde mellom Laksforstunnelen til Mosjøen. Men til tross for at både reineierne, viltnemnden, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland og Mattilsynet mener viltgjerder er det mest effektive tiltaket, er ikke Bane Nor overbevist.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR understreker at de er opptatt av å få gjort noe med problemet.

– Men foreløpig er det ikke bevilget penger til bygging av reingjerder langs denne strekningen.

DYRETRAGEDIE: – Du venner deg aldri til å se maltrakterte rein. Når dyrene ligger der knust og drept i jernbanesporet vinter etter vinter undrer du på hvorfor du holder på med dette, sier reineier Ole Henrik Kappfjell. Her fra våren 2016. Foto: Ole Henrik Kappfjell

Selv har reineierne fått beskjed om at byggestart for gjerdene er utsatt til i 2020. Dette er vanskelig for reineier Kappfjell å forstå.

– Vi bor i verdens rikeste land. Da skal det gå an å sette opp noen få sperringer for å redde reinene. Dette er uakseptabelt, sier Kappfjell.

– Mareritt å se på

I dag lørdag skedde det igjen – denne gangen med et enda større blodbad.

Jon Erling Utsi som var i området filmet de døde dyrene etter påkjørselen.

– Det var et mareritt å se på. Det verste var dyrene som ikke døde av påkjørselen. De lå der og led. Det var flere kilometer med blodbad, noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Utsi.