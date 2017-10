75-åring stoppet ikke for politiet

En bilfører på Reine i Lofoten overså politiets tegn til at han skulle stanse i kontroll. Politiet la seg etter mannen med blålys, men heller ikke da stoppet mannen. Han ble innhentet og det viste seg at han ikke har fornyet førerkortet etter fylte 75 år. Mannen er nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort.