72 kommuner har klaget på politireformen

– Vi har vært veldig godt rustet. Som et lensmannskontor med fem ansatte har vi alltid vært synlig og aktiv i nærmiljøet, representerer bortfallet et stort tap for oss. Det er åpenbart at dette ikke er lagt vekt på, og det gjør meg skuffet.

Det sier ordfører Christine Trones i Hemnes. Kommunen er én av 72 kommuner som har sendt inn klage til Politidirektoratet (POD) om den mye omdiskuterte nærreformen.

Reformen vil redusere antall tjenestesteder fra 340 til 221. 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes, ifølge Politidirektoratets endelige innstilling for organisering av norsk politi.

Da Politidirektoratet besluttet ny tjenestestedsstruktur 13. januar 2017, startet en periode på åtte uker der berørte kommuner fikk anledning til å klage til Justis- og beredskapsdepartementet.

– Skuffende

Regjeringa mener reformen vil gi større og bedre fagmiljø, men så langt har reformen møtt sterke reaksjoner. Hovedverneombud Vegard Kristiansen ved politiet i Salten uttalte til NRK at nærpolitireformen er tidenes største bløff, og at tilbudet til publikum vil bli svekket.

Også en undersøkelse, som delvis ble finansiert av staten på oppdrag for Justisdepartementet, viste at kun 19 prosent av de ansatte i politiet mener politireformen vil føre til bedre bekjempelse av kriminalitet.

Årsaken til at kommunen valgte å klage er ifølge Trones at argumentene deres ikke ble tatt nok alvorlig. At Hemnes kommune i fremtiden vil stå uten politi er skuffende, mener ordføreren.

– Vi la frem et dokument i den ekstra høringsrunden der vi dokumenterte at det var mye å hente i responstid på å beholde kontoret på Hemnes. Det ser ikke ut til at det er tatt hensyn til i det hele tatt.

Økt folketall

Trones forteller til NRK at kommunen også har gjort direktoratet oppmerksom på at kommunesenterets ligger midt mellom to tunneler, og at stor hyttebebyggelse innenfor kommunegrensene gir et stadig høyere folketall.

Nå som klagen skal opp til behandling håper hun at argumentene vil bli hørt.

– Jeg regner med at det vil finne sted en reell klagebehandling. Jeg håper at hver enkelt kommune blir tatt seriøst, og at tallene som er vist til vil bli sett på, på nytt, avslutter ordføreren.

Disse tjenestestedene legges ned: Ekspandér faktaboks Finnmark: Nesseby lensmannskontor Troms: Kvæfjord lensmannskontor Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannskontor Salangen lensmannskontor Nordland: Hadsel lensmannskontor Bø lensmannskontor Lødingen lensmannskontor Ballangen lensmannskontor Saltdal og Beiarn lensmannskontor Steigen lensmannskontor Gildeskål lensmannskontor Rødøy lensmannskontor Hemnes lensmannskontor Sømna lensmannskontor Trøndelag: Sømna lensmannskontor Bindal lensmannskontor Leka lensmannskontor Overhalla lensmannskontor Namdalseid lensmannskontor Flatanger lensmannskontor Osen lensmannskontor Leksvik og Inderøy lensmannskontor Snåsa lensmannskontor Verran lensmannskontor Frosta lensmannskontor Meråker lensmannskontor Malvik lensmannskontor Klæbu lensmannskontor Melhus lensmannskontor Holtålen lensmannskontor Rennebu lensmannskontor Skaun lensmannskontor Meldal lensmannskontor Frøya lensmannskontor Møre og Romsdal: Halsa lensmannskontor Nesset lensmannskontor Averøy lensmannskontor Gjemmes og Eide lensmannskontor Aukra lensmannskontor Ørskog lensmannskontor Stranda og Norddal lensmannskontor Giske lensmannskontor Sula lensmannskontor Vest: Selje lensmannskontor Hyllestad lensmannskontor Jølster lensmannskontor Gaular lensmannskontor Askvoll lensmannskontor Balestrand lensmannskontor Årdal lensmannskontor Luster lensmannskontor Aurland lensmannskontor Gulen lensmannskontor Solund lensmannskontor Austrheim lensmannskontor Samnanger lensmannskontor Vaksdal lensmannskontor Ulvik lensmannskontor Ullensvang lensmannskontor Jondal lensmannskontor Sør-Vest: Fitjar lensmannskontor Sveio lensmannskontor Tysvær lensmannskontor Etne lensmannskontor Hjelmeland lensmannskontor Klepp lensmannskontor Hå lensmannskontor Gjesdal lensmannskontor Bjerkreim lensmannskontor Agder: Kvinesdal lensmannskontor Lyngdal lensmannskontor Lindesnes lensmannskontor Åseral lensmannskontor Marnardal og Audnedal lensmannskontor Hægebostad lensmannskontor Vågsbygd politistasjon Randesund politistasjon Birkenes lensmannskontor Bygland lensmannskontor Froland lensmannskontor Gjerstad lensmannskontor Vegårshei lensmannskontor Innlandet: Gausdal lensmannskontor Øyer lensmannskontor Skjåk lensmannskontor Vågå lensmannskontor Sør-Aurdal lensmannskontor Etnedal lensmannskontor Vestre Slidre lensmannskontor Øystre Slidre lensmannskontor Søndre Land lensmannskontor Vestre Toten lensmannskontor Østre Toten lensmannskontor Nord-Odal lensmannskontor Sør-Odal lensmannskontor Eidskog lensmannskontor Engerdal lensmannskontor Tolga og Os lensmannskontor Alvdal og Folldal lensmannskontor Rendalen lensmannskontor Løten lensmannskontor Sør-Øst Sande lensmannskontor Re lensmannskontor Siljan lensmannskontor Tokke lensmannskontor Fyresdal lensmannskontor Hjartdal lensmannskontor Svelvik lensmannskontor Flesberg lensmannskontor Rollag lensmannskontor Jevnaker lensmannskontor Sigdal lensmannskontor Krødsherad lensmannskontor Ål lensmannskontor Flå lensmannskontor Øst Løten lensmannskontor Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor Fet og Rælingen lensmannskontor Sørum lensmannskontor Marker og Rømskog lensmannskontor Råde lensmannskontor Hvaler lensmannskontor Rakkestad lensmannskontor Aremark lensmannskontor Nye tjenestesteder Evenes lensmannskontor (Nordland) Røst lensmannskontor (Nordland) Trondheim lufthavn (Trøndelag) Bergen lufthavn politistasjon (Vest) Stavanger lufthavn politistasjon Sola (Sør-Vest) Byremo politistasjon (Agder) Magnormoen lensmannskontor på riksgrensen (Innlandet) (Kilde: POD) (©NTB)

Behandler klagene

Politidirektoratet sier til NRK at alle meninger og innvendinger blir hørt, og at vedtak kan endres dersom ny informasjon blir lagt frem. Det er Justis og bredesskapsdepartementet som står bak reformen, og som nå skal arbeide videre med saken.

Justis – og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i Justis og beredskapsdepartementet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Nå skal erfarne saksbehandlere i Justis- og beredskapsdepartementet behandle klagene i tråd med forskriften og også god forvaltningsskikk. Klagene vil bli behandlet samlet for å sikre likebehandling. Vi skal ferdigstille arbeidet før sommerferien, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) i en e-post til NRK.