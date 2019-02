71-åring dømt for hets av samfunnsdebattant: – Det skal ikke lønne seg å være hatefull

Det var i kommentarfeltet under et innlegg om bodøværingen Sumaya Ali i fjor høst at 71-åringen skrev «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk».

Bergen tingrett mener utsagnet er grovt sjikanerende, og har dømt kvinnen til 24 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot. I tillegg må kvinnen betale 2.000 kroner i sakskostnader, skriver Bergens Tidende.

Ali vil ikke gi NRK en kommentar til dommen, men på Facebook skriver hun:

– Selv om jeg for øyeblikket ikke har noe stort smil om munnen, prosessen er ekstremt utmattende og altomsluttende, er dette likevel en seier for ei som har blitt vant til å få henlagt-brev i posten.

På Facebook forteller hun videre om rettsprosessen, før hun konkluderer:

– Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen: Det skal ikke lønne seg å være hatefull. Det skal svi, både i lommeboka og, forhåpentligvis, samvittigheten.

Vil anke dommen

Den dømte 71-åringen sier hun vil anke dommen til lagmannsretten. I tingretten forrige uke pekte hun på at Sumaya Ali offentlig har kalt Frps Sylvi Listhaug nazist, og også skrevet både «fuck Sylvi Listhaug og fuck politiet». Retten bemerker imidlertid at Sumaya Ali har beklaget disse uttalelsene i ettertid.

Retten peker på at innlegget er en avsluttende kommentar til andre nedsettende og rasistiske innlegg. Det vises også til at tiltaltes uttalelse er framsatt på nett med stor risiko for spredning, noe som utgjør stort skadepotensial.

– Krav på særlig vern

Retten mener videre at Sumaya Ali har krav på et særlig vern mot slike grovt krenkende ytringer.

– Hun er en offentlig kjent samfunnsdebattant og en viktig talsperson for en minoritetsgruppe i Norge. Med sin ytring bidrar tiltalte til å bygge opp en hatkultur mot både Sumaya Ali selv og hennes etniske gruppe, fastslås det i dommen.