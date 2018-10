70-80 ungdyr døde i fjøsbrann: – Dette er bare tragisk

Like før klokken to natt til torsdag fikk politiet melding om et fjøs som stod i full fyr. Det var avløseren som oppdaget brannen.

– Dette er bare tragisk, sier bonden Inge Lynum.

Lynum eier det fem år gamle robotfjøset.

– Alt er nedbrent. Det er store verdier som er gått tapt i natt, forklarer bonden til NRK.

Rundt 70–80 ungdyr er brent inne. Totalt var cirka 160 dyr på gården.

– Det er minst en halvtimes utrykningstid ut til Engeløy, og driftsbygningen var overtent da brannmannskapene kom fram, sier operasjonsleder Tom-Ove Hammer i Salten politidistrikt til NTB.

– Det er et trist syn

Det drives fortsatt slukningsarbeid på området. Faren for spredning er over, og brannvesenet har kontroll på brannen, forteller Geir Inge Pedersen i Salten Brann avdeling Steigen.

– Akkurat nå er det et trist syn. Det er et nedbrent fjøs, og det er ganske mye røyk ennå, sier Pedersen.

Fjøset var overtent og allerede rast da brannvesenet kom frem.

– Vi konsentrerte oss om å berge bygningene rundt. Det var et redskapshus som det var tatt fyr i, som vi klarte å berge, sier han.

Mistenker ikke noe kriminelt

Dyr som ble reddet ut av bygget, er tatt hånd om av veterinær på stedet.

– Heldigvis er det åpent ut for melkekyrne, så de hadde kommet seg ut på egen hånd, forteller Lynum.

Politiet mistenker foreløpig ikke noe kriminelt.

– Etterforskningen kommer til å gi flere svar når den starter torsdag eller fredag, opplyser operasjonsleder Thomas Coe i Nordland politidistrikt.

Slukningsarbeidet pågikk fortsatt torsdag morgen. Foto: Gjert-Are Valberg/Lokalavisa NordSalten