Mange sitter i karantene. Andre tar forholdsregler, mens noen tømmer butikkhyllene. Korona er tema i de fleste hjem og samfunnet er lagt i dvale. Det kan oppleves både som stressende og skremmende.

Men det finnes enkle måter å unngå at korona-frykten tar overhånd.

I disse dager er mange foreldre og barn hjemme fra jobb og skole. Det kan være en prøvelse for de fleste.

Karantene åpner også for muligheter

Foreldre har flyttet arbeidsplassen hjem og ungene har hjemmeundervisning. Helsemyndighetene oppfordrer folk til å begrense kontakten med andre mennesker. Slik anbefalingene fra myndighetene er nå, går vi inn i en tid med mye familietid. Det kan være hyggelig, men også utfordrende.

Korona-situasjoner legger sterke begrensninger på oss, men det gir også muligheter.

– Bruk tiden ute, se på film og gjør hyggelige ting sammen.

Maria Monasdatter Almli i Steigen er flittig bruker av det lokale uterommet, og som mor har hun i alle år tatt ungene med ut i nærområdene.

– Ta barna med på tur i nærområdene og tilbered måltidene over et bål, oppfordrer Maria. Foto: Bjørn Godal

– Uteaktivitet er i en særstilling. Du kommer bort fra skremmende nyhetsbilde og får ført tankene over til noe positivt og hyggelig. Dessuten bidrar det godt til folkehelsa å være utendørs, sier hun

Her er Marias sju tips til hyggelige og koronafrie aktiviteter du og familien kan gjøre hjemme og i nærområdene:

1. Gå på skiturer. Pakk god mat og drikke i sekken og dra på tur. Lag gjerne et bål og tilbered måltidene ute.

2. Finn frem turkart og planlegg lokal og kortreist påske- og sommerferie.

3. Har du skog kan du ta barna i arbeidet. Kanskje samtidig rydde utsikt i et overgrodd landskap?

4. Lag et hyggelig kontorfellesskap for foreldre og skolebarn. Og praktiser gjerne fleksitid sånn at dere kan være ute når været er fint.

5. Finn frem brettspill, kortstokk og puslespill. Det er sosiale og hyggelige aktiviteter.

6. Se frem mot sommeren. Kjøp frø og sett dem i jord. Artig for store og små å dyrke egen mat i potter, kasser og åker.

7. Rydd opp i årgangene med feriebilder på mobilen og lag album. Fin aktivitet der hele familien kan involveres

Det trenger ikke være avansert. Snø, bakke og et hopp kan bli til en god gymtime. Foto: Maria Monasdatter Almli

– La barna få sitte med mobilen

Skiturer i nærområdene kan gi fine opplevelser, som her i Steigen. Foto: Selma Almli-Solheim

Mange vil oppleve at de kjeder seg, og når det er begrensninger i hvor mye kontakt man kan ha med andre, kan man bli rastløs.

– La barna få bruke tid på mobilen sin. Dette er ei tid for å ha litt høyere terskel enn normalt. I dag er det mange strømmetjenester, og det er en fin avveksling fra bombardementet av nyheter å se en hyggelig film sammen, snakke eller spille spill sammen over nett, sier Maria.

En tur ut i det fri trenger ikke å ta mye tid. Over hele landet er det tilrettelagt for korte turer i nærområdene. Det er både gym og opplevelse i å være ute på tur.