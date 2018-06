600 kilo tung okse var på rømmen i 10 timer

I formiddag skulle bonde Johanne Pernille Hagh i Leirfjord ta imot en ny avlsokse, men det gikk ikke helt etter planen. Etter å ha revet med seg noen gjerder på gårdstunet løp den til skogs rundt klokken 11:00 onsdag formiddag.

Klokken 21:20 melder politiet i Nordland at oksen er under kontroll. Bonden og viltnemda har fått den inn i ei dyrevogn, og oksen er nå på vei tilbake til gården.

Tidligere i dag advarte politiet folk i nærheten om å nærme seg dyret. Oksen veier over 600 kilo og er av rasen Charolaise. I ettermiddag ble dyret observert i et skogholt og den står nå på et forlatt gårdstun.

– Det er en stressende situasjon å ha et dyr på rømmen, man har et ansvar for både dyr og folk. Akkurat nå har vi han på et gårdstun med viltnemnda og bønder i nærheten, forteller Hagh.

Blir stresset av å være alene

For å få oksen til å bli roligere har de hentet ei ku til oksen. Nå håper de å få han under tak.

– De er flokkdyr. Uansett om det er et ungt eller gammelt dyr, blir de stresset av å være alene. Det er ingen optimal situasjon for oksen heller dette her, forteller bonden.

Haag forteller at hun er bekymret over ansvaret hennes oppe i dette, både for oksen og for folk i nærheten.

– Man tenker jo på det. Med en gang det skjedde, ringte jeg politiet og meldte fra. Det var en snill og rolig okse som mannen og datteren min var med på å plukke ut.