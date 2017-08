60 prosent er ikke fornøyd med dab

I år slukkes FM-sendere i hele landet, men bare 24 prosent sier de er fornøyde med dab-omleggingen, ifølge en ny undersøkelse utført for Dagbladet. I undersøkelsen utført av Ipsos sier også 60 prosent at de ikke er fornøyde, og 16 prosent svarer at de ikke vet.