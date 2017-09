46 trafikkbrudd i UP-kontroll

Utrykningspolitiet fra Harstad har vært ute i Lofoten og Vesterålen. I løpet av kontrollen delte de ut 30 forenklede forelegg for fart, ett førerkortbeslag for fartsovertredelse, 4 forenklede forelegg for mobil og 11 gebyr for manglende belte.