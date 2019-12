– Oj, dette var en stor gave. Kan bare undre meg hva dette er for noe, sier Nicole Furnes med et stort glis.

Det renner inn med julegaver til ungdomsrådet i Bodø før jul. Og alle legges under treet i Stormen bibliotek.

Men dette er ikke endestoppet for gavene. Presangene som Bodø ungdomsråd samler inn, deles ut til de som ikke har så mye fra før.

Til sammen ble det samlet inn 450 gaver. Furnes, som er leder for Bodø ungdomsråd, var storfornøyd med fangsten.

– Endelig så får vi fylt opp treet til randen. Også håper jeg jo at det til slutt kan bugne ut helt hit, sier hun.

Leder for Bodø ungdomsråd, Nicole Furnes. Foto: Ola Helness / NRK

Flere familier med lavinntekt

Dette er noe ungdommene har gjort i fire år. Til sammen har de samlet inn tusenvis av gaver til forskjellige aktører.

Blant stoppestedene finner vi Krisesenteret, flyktningmottaket, sykehuset, barnevernet, Tverlandet mottak, og til folk med lav inntekt.

– Dette er jo barn og unge som ikke har familier med masse penger. Dette kan løfte julen deres veldig mye, sier Furnes.

Gavene ble lagt under treet, og deretter delt ut til flere forskjellige steder 22. og 23. desember. Foto: Ola Helness / NRK

I Norge tilhører 10 prosent en husholdning med lavinntekt. Blant enslige forsørgere med barn, har rundt 24 prosent vedvarende lavinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– For å sette det i perspektiv, så tilsvarer andelen barn som lever i lavinntektsfamilier i Bodø alle barna som går på Alstad barneskole. Vi har lyst til å gjøre dette for folk som fortjener det før jul, sier Furnes mens hun legger gavene under treet.

Utdeling av gaver på Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Privat

Fokus på brukte gaver

Blant dem som leverte gaver var Marit Lund Hansen, avdelingsleder for skolehelsetjenesten i Bodø.

– Vi har hatt en innsamling på den årlige julefrokosten i skolehelsetjenesten og vi hadde med en gave hver. Vi ønsker å bidra til denne fantastisk flotte innsamlingen til Bodø ungdomsråd.

– Hva har dette å si for dem som får gavene?

– Det betyr utrolig mye. Vi vet jo at det er veldig mange barn og unge som lever under fattigdomsgrensa og i familier med lav inntekt. Hvert 10. barn, faktisk. Derfor syns vi dette er et veldig godt initiativ, sier Hansen.

Nicole Furnes sier at gavene ikke nødvendigvis er kjøpt nye.

– For oss er jo alle gaver kjærkommen. Det er viktig å si at man også kan gi brukte gaver. Vi lever i en tid hvor vi liker å tenke bærekraft og klima.

– Jeg håper jo at det kan bli en liten trend, legger hun til.

Marit Lund Hansen, avdelingsleder for skolehelsetjenesten i Bodø. Foto: Ola Helness / NRK

Taushetsplikt

Å motta gaver fra slik veldedighet kan for noen være litt sårt, og kanskje flaut i noen sammenhenger. Furnes sier at de er opptatt å verne om de som mottar gavene.

– Det kan være litt stigmatiserende, men vi prøver å gjøre det på en så grei måte som overhodet mulig. Vi har taushetsplikt, og vi deler aldri navn eller alder videre.

Dina Zobel og Ola Leite er to av nissens hjelpere, og sier begge at de får mye ut av å dele ut gaver.

– De blir forhåpentligvis glad, og kanskje de ikke forventer det hvis de har familie som ikke har så god råd. Det blir jo ikke like fin jul uten gaver, sier Zobel.

– Det er artig å vite at du gjør andre glad. Da blir du glad selv, sier Leite.