40 personer ble evakuert: – Skolen er totalskadd

Klokken 12 tirsdag ettermiddag melder politiet at brannen på Liland barne- og ungdomsskole er slokket. Folk som bor i nærheten av skolen, og som ble evakuert til Liland sykehjem, får nå returnere til sine hjem.

Brannen, som ble meldt inn til nødetatene like før klokken 6 tirsdag morgen, brøt ut i et eget bygg tilknytt skolen via en utvendig gang.

– Ifølge folk på stedet er det deler av skolen som ikke er berørt av flammene. Likevel er skolen totalskadd, sier Knut Horn, lensmann ved Evenes, Tjeldsund og Skånland lensmannskontor til NRK.

Det er foreløpig er det for tidlig å si noe om brannårsak.

– Etter hvert vil vi kunne gå inn og lete etter brannårsak. Både politi og brann vil være på stedet så lenge det er røyk, sier Horn.

– Heldigvis blikkstille

Rektor Kjersti Markusson ved skolen var blant de første på stedet.

– Jeg sto på badet og så ut av vinduet at det var mye røyk fra der skolen ligger. Da vekket jeg mannen min, sprang i klærne og løp ut, sier hun til NRK.

– Hvordan var synet som møtte deg?

– Det er en fløy som er totalskadd, og som de lar brenne ned. Det er ikke mange meterne til administrasjonsbygget som ligger ved siden, og der jobber brannvesenet med å slukke. Heldigvis er det blikkstille her på Liland, sier rektoren.

Skolen på Liland i Evenes er overtent og totalskadd. Foto: Ragnar Bøifot / Fremover / NTB scanpix

Totalskadd

Lokale brannmannskaper fikk bistand fra brannvesenet på flyplassen på Evenes, som ligger ti minutters kjøretur unna.

Politiets innsatsleder på stedet, Frank Formo, kunne tidlig melde om at skolefløyen var så godt som nedbrent. Brannvesenet jobbet for å forhindre ytterligere spredning.

– Administrasjonsbygget og biblioteket er skumlagt for å hindre at brannen skal spre seg dit, sa Formo til Fremover tirsdag morgen.

Liland skole har omkring 150 elever fra 1.- til 10.-klasse. Skolen skulle starte opp undervisningen etter juleferien onsdag 4. januar.

Oppdaget brannen fra trappa

Tidligere elev ved Liland ungdomsskole, Henriette Berg Olafsen, var den som oppdaget brannen.

– Jeg sto på trappa like før klokken 06.00 og så røyk. Jeg så ikke ordentlig hva det var, så jeg kjørte bilen ned til skolen. Da så jeg plutselig flammer, sier Olafsen.

Hun varslet brannvesenet, som rykket ut og varslet naboene om brannen. Olafsen gikk selv ut av skolen for fem år siden.

– Det er litt rart å se det som skjer nå. Skolen er helt nedbrent.

Brannen ble meldt like før klokken 6 tirsdag morgen. Foto: 03030-tipser