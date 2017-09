4.500 har forhåndsstemt i Bodø

Siden 10. august har 4.500 forhåndsstemt i Bodø, viser tall fra kommunen. Ti dager foran kommunevalget for to år siden var det, til sammenligning, kommet inn 2.459 forhåndsstemmer, noe som gir en økning på over 83 prosent. Man kan forhåndsstemme til og med fredag 8. september.