318.000 pakker er enda ikke hentet dagen før dagen

På postkontoret i Bodø er det en travel 23. desember. Mange pakker er fortsatt uavhentet, og i ettermiddag kom hele fem nye containere med pakker som skal deles ut.

Magni Gullhav ved Posten Bodø. Foto: Ole Dalen / NRK

– Det har vært en jevn tilstrømming av kunder, og systemet ser ut til å fungere greit med hentemeldinger og det hele. Nå håper vi bare at vi skal rekke å behandle alle de nye forsendelsene som kom i dag, sier nestleder Magni Gullhav.

Tall fra Posten Norge viser at hele 318.000 pakker fremdeles ligger uavhentet på postkontor og Post i Butikk rundt om i kongeriket (se fylkesoversikt i faktaboks).

I Nordland er over 16.000 pakker enda ikke hentet lille julaften.

– Fra tidligere år vet vi at en del pakker blir liggende igjen på julaften. De blir som regel hentet senere i romjula. Det kan være at mottakeren har reist bort i jula, for eksempel, og at avsender ikke har fått dette med seg, sier Gullhav.

Unormalt mange uavhentede pakker

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge forteller at det nå er veldig fullt på postkontorene og på Post i Butikk.

Pressesjef John Eckhoff i Posten Norge skulle gjerne sett at folk var raskere med å hente pakkene sine. Foto: Birger Morken / Posten

– Det er helt klart flere uavhentede pakker nå enn tidligere år. Økende julehandel på nett er nok en viktig årsak til dette, sier Eckhoff.

Han forteller at i en ideell verden ville alle hentet pakkene sine idet de fikk melding om at pakken hadde ankommet. Men slik er det ikke.

– Mange venter både to og tre dager etter at de har fått melding gjennom vår app eller gjennom hentelapp i postkassen. Da hoper det seg raskt opp.

– Rekker dere å behandle alle pakkene som kommer nå i siste liten?

– På terminalene skal vi klare å gjøre rent bord. Men noen av pakkene er levert så sent, at vi rett og slett ikke vil rekke å behandle dem ut.

Han minner om at det er slutt på utkjøring av lørdagspost, og har en klar oppfordring til folk som enda ikke har hentet pakkene sine: Gjør det nå!

Det kan potensielt bli en veldig trist jul for veldig mange.

– Vi har de fleste steder åpent julaften, også, bemerker pressesjefen.

Spør etter sproringsnummer

I Bodø oppfordrer Magni Gullhav folk om å ta kontakt med avsender for å få vite sporingsnummeret, om man venter på pakke og enda ikke har fått hentemelding.

For det kan jo hende at pakken er sendt til feil adresse, for eksempel.

– Så sant vi har et nummer, skal vi klare å spore pakken. Og uavhentede pakker blir heller ikke sent i retur før over nyttår, sier hun.