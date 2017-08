3000 boliger i Kiruna på flyttefot: – Kjenner det i hjertet

TRIST: – Det er trist at det gamle forsvinner, sier Josefine Eijemalm i gruveselskapet LKAB. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– 3000 mennesker, som tilsvarer en firedel av innbyggerne må flytte. Men alle innbyggerne i gruvesamfunnet påvirkes. Selv kjenner jeg i hjertet at det er trist at det gamle forsvinner. Men det er helt nødvendig dersom vi skal fortsette å utvinne malm, sier kommunikasjonsrådgiver Josefine Eijemalm i gruveselskapet LKAB.

Helt siden 1950-tallet har gruvedriften nærmet seg byen samproduserer 90 prosent av alt jernet EU bruker. Skrøpelig fjell og et enormt nett av gruveganger gjør at grunnen i området i og rundt Kiruna er preget av farlige synkehull, ustabilitet og deformering.

Flytter tre kilometer

KJØRES VEKK: Her flyttes det første av totalt åtte bygninger som skal flyttes fra den svenske gruvebyen i Nord-Sverige i løpet av året. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

I 2011 bestemte de folkevalgte i Kiruna at den nye bykjernen skulle ligge tre kilometer lenger øst for dagens bykjerne, i Tuolluvaara. Flytteprosessen skal pågå de neste 20 årene, men er godt i rute, ifølge Eijemalm.

FREMTID: Noen hus flyttes, andre rives for å sikre innbyggere og fremtiden til byen. Foto: LARS-PETTER KALKENBERG / NRK

INGENIØRBOLIGEN: Boligen som veier 280 tonn skal ut på en 3 km lang reise. Foto: LARS-PETTER KALKENBERG / NRK

Akkurat nå er man i gang med å flytte 20 verneverdige boliger til foten av fjellet Luossavaara – tre kilometer øst for dagens bysentrum.

– Det handler om at man skal forsøke å bevare en del av byens historie og sjel, framfor å bygge alt nytt, sier Eijemalm.

Bor i ny leilighet

Den gamle ingeniørboligen til LKAB veier 280 tonn og skal flyttes tre kilometer Her har Åke Forslund hatt sitt hjem i mange år. Nå har han flyttet ut.

– At boligen nå skal stå et annet sted, gjør ingenting for min del. Det går alltids an å flytte tilbake, sier Åke Forslund til NRK.

MÅ FLYTTE: Gruvebyen Kiruna er anlagt oppå en av verdens største forekomster av jernmalm – som både er byens lykke og ulykke. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Enn så lenge bor han i en topp moderne leilighet i det nye byområdet i Kiruna. Her kan han velge å bli boende eller flytte tilbake til det gamle huset når det står ferdig.

– Vi har lyst til å flytte tilbake, men det har litt med kostnadene med å bo her, så vi får se, forteller Forslund.

Skal sikre fremtiden

LKAB og Kiruna kommune skal bruke 25 milliarder svenske kroner de neste årene for å sikre framtiden til selskapet. Folk i byen er villig til å ofre mye for arbeidsplassen.

MODERNE: Det nye rådhuset er tegnet av det danske arkitektkontoret Henning Larsen. Foto: Kiruna kommune/Henning Larsen

– Alt avhenger av hvor lenge LKAB overlever, like lenge vil Kiruna overleve. Det tror jeg, sier Åke Forslund.

I 127 år har svensk jernmalm fra Kiruna blitt sendt ut til kunder i hele verden fra havna i Narvik. Malmen tas ut fra et lag som går på skrå nedover i fjellet, i retning innover mot og under byens sentrum. Fjellet over sprekker lett. Dette har ført til at grunnen synker.

Flyttingen av Kiruna sentrum har vakt internasjonal oppsikt. White arkitektersom vant arkitektkonkurransen sammen med det norske arkitektfirmaet Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Arkitektene har holdt seminarer og vist fram planene i flere verdensdeler.