300 griser er evakuert på Fenes

Veterinær Ole Gjestemoen sier at de fleste av grisene er i fin form og at disse er sendt til andre gårder. – Alle de evakuerte grisene er i så fin form at de kan leve videre. Men noen er likevel så store at de bør sendes til slakt, opplyser Gjestemoen.