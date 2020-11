Etter å ha utredet saken i lang tid, har regjeringen bestemt seg.

– Vi mener dette er et skikkelig startpunkt for hydrogensatsing i Norge, uttalte statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

En av dem som nå undersøker mulighetene for et større anlegg i Bodø er Linde og GreenH.

De er ikke den eneste. SINTEF anslår at et sted mellom 30 og 40 hydrogen-initiativ er under oppseiling.

Ifølge SINTEF er offentlige anbud, som fergesambandet over Vestfjorden, viktig for at så mange satser på Hydrogen.

– Det er klart denne beslutningen var viktig. For oss var det helt naturlig å se til Bodø, sier daglig leder Morten Solberg Watle som er daglig leder for GreenH.

– Vil plassere Norge fremst i verden

Det er ikke små planer selskapet har for fylkeshovedstaden. Cirka 5 tonn produsert flytende hydrogen hver eneste dag er målet, men dette vil tilpasses etterspørselen.

Selv om miljø er viktig, har de en tilnærming som også vil gi økonomiske fortrinn.

Anlegget ligger bokstavelig talt på kaikanten, som gjør at de kan tappe gass rett fra anlegget til eksempelvis ferger.

Daglig leder Morten Watle i GreenH har store planer for nytt hydrogenanlegg i Bodø. Foto: GreenH

– Dette er stort for Norge. En hydrogenproduksjon i denne størrelsen er det ikke mange av i verden. Å bruke dette maritimt vil plassere Norge fremst i verden. Vi legger oss der vi gjør for å være godt posisjonert i forhold til Vestfjorden.

Selve anlegget ser de for seg vil gi et sted mellom 5 og 10 direkte arbeidsplasser, men Watle mener det også vil kunne tilføre enda flere arbeidsplasser og andre ringvirkninger.

– Vi har Smart City Bodø og etterhvert også en ny flyplass der vi også mener det vil være behov for hydrogen i fremtiden. I tillegg kommer Vestfjord-sambandet inn i Bodø.

Ut over det har de planer om bruk av gassen til industri på fastlandet og videre bruk av restproduktet fra produksjonen; oksygen.

Fakta om hydrogen som drivstoff Ekspandér faktaboks Bruk av hydrogen som drivstoff slipper kun ut vanndamp. Dette anses som klimavennlig så lenge hydrogenet er produsert på en klimavennlig måte. Fremstilling og anvendelse av hydrogen kan deles inn i fire ulike typer som har hver sin fargekode: – Utvinnes fra fornybare kilder, for eksempel fra vann-, vind- eller solkraft, som benyttes til å spalte vann ved elektrolyse, og har derfor nullutslipp av CO 2 . – Grå: Utvinnes fra naturgass og gir betydelige CO 2 -utslipp. – Blå: Utvinnes også fra naturgass med karbonfangst og -lagring. Det meste av CO 2 blir fraktet og lagret under havbunnen på kontinentalsokkelen, og blå hydrogen har derfor om lag 95 % lavere nullutslipp av CO 2 enn grå hydrogen. – Turkis: Utvinnes fra naturgass ved hjelp av høy varme, men uten bruk av oksygen i prosessen. Karbonet i gassen omdannes til faststoff som senere kan brukes til å produsere andre ting, for eksempel bildekk. Planen er at Norge skal begynne en hydrogenindustri basert på både blå og grønn hydrogen. Dette står i kontrast til planene i Europa, som i all hovedsak fokuserer på egenprodusert grønn hydrogen av to årsaker: For øke selvforsyningsgraden og dermed å redusere energiimporten (som koster Europa i størrelsesorden 1 mrd Euro per dag), og styrke Europeisk industris konkurranseevne. Dette vil gi nullutslipp av CO 2 . Norge har, i forskjell fra mange andre Europeiske land, betydelig interesse for å produsere blå hydrogen, basert på våre store naturgassressurser, men også gode forutsetninger for grønn hydrogen grunnet meget god tilgang på fornybare energikilder. Kilde: SINTEF, Wintershall, NRK

– Et norsk hydrogeneventyr i emning

Steffen Møller-Holst er markedsdirektør for hydrogenteknologi i Sintef og styreleder i Norsk Hydrogenforum.

Han peker på Norges stolte historie på hydrogenområdet og mener at Hydrogenrenessansen i Norge allerede er et faktum. Et sted mellom 30 og 40 initiativer for hydrogenproduksjon er allerede i støpeskjeen i Norge og en rekke prosjekter er igangsatt.

Han tror Norge har en gylden mulighet til å bli en internasjonalt ledende eksportør både av blå og grønn hydrogen og hydrogenteknologi.

– Enhver industri trenger kontinuerlig kompetanseutvikling og støtte fra kompetansemiljøer for å fortsette å være ledende i et marked. Satsingen på våre allerede sterke utdanningsinstitusjoner, institutter og universiteter må styrkes for å sikre utviklingen i et robust norsk hydrogen-eventyr.

Steffen Møller-Holst i Sintef mener hydrogen vil være vesentlig for Norges rolle som internasjonal eksportør av energi og teknologi i fremtiden. Foto: Sintef

Også den type grep regjeringen har gjort på Vestfjorden mener Møller-Holst er helt essensiell for fremveksten av hydrogenindustrien.

– Jeg tror det er svært viktig at man får den typen offentlige anbud, og at det offentlige går foran gjennom sin betydelige innkjøpsmakt.

Han kommer også med en oppfordring til norske verft:

– Det å komme i gang tidlig gjør at norsk verftsindustri blant annet vil kunne stille meget sterkt i en internasjonal konkurranse knyttet til det grønne skiftet.

Mer lesing:– Hydrogen en forutsetning for å nå 1,5-gradersmålet Ekspandér faktaboks Hydrogenets historie i Norge er i stor grad tuftet på vår pionérrolle som kunstgjødselprodusent fra starten av 1900-tallet. Hydrogenanleggene i Rjukan og i Glomfjord var store. Mot slutten av 60-tallet startet oljeeventyret: – Da tok naturgass over som hovedkilde til hydrogenproduksjon og utkonkurrerte vannelektrolyse, fordi naturgass ble billigere enn elektrisitet. Spoler vi noen år frem i tid er man i internasjonal politikk enig om at noe må gjøres. ß denne setningen står litt alene, og jeg forstår ikke hva du mener. Kan den tas ut? – 98 prosent av alt hydrogen som produseres i dag, produseres fra fossile energikilder. Hydrogenrenessansen består nettopp i at man nå er på vei tilbake til bruk av fornybare energikilder og vannelektrolyse. Møller-Holst mener hydrogenet er en forutsetning for avkarboniseringen som må til for å nå 1,5-gradersmålet. – Man har innsett i Europa at man på ingen måte kommer i mål med de-karbonisering av et energisystem uten hydrogen.

Glomfjord Hydrogen: Ikke overrasket over konkurranse

Litt lenger sør i landsdelen er en annen stor aktør i full gang med planlegging av et stort hydrogen-anlegg. Glomfjord Hydrogen har allerede i flere år jobbet med prosjektet.

– Vi planlegger å komme i gang med produksjon i samarbeid med Air Liquide. Vi skal produsere gassen, mens de skal kjøle den ned til flytende form, sier daglig leder Finn Nordmo.

Han har også fått med seg at flere aktører nå planlegger anlegg.

– Vi vet at Mo i Rana har sine planer, men det er til industri. Det vi skal jobbe med er å produsere hydrogen som maritimt drivstoff, sier Nordmo.

– Hvordan ser dere på konkurransen fra Linde og Green H?

– Det er såpass attraktivt med hydrogen i vår region. Vi hadde ventet at flere kom til å melde seg på. Vi kommer til å henvende oss til de fire rederiene vi anser som aktuelle.

Også Glomfjord Hydrogen tar siktet på å kunne levere flytende hydrogen den 1. januar 2024.

Dagens ferger går på diesel. Tidligere i år besluttet regjeringen at sambandet mellom Bodø-Røst-Værøy og Moskenes skal gå på hydrogendrift. Foto: Bjørnar Hansen

Bodø: – Helt i tråd med bærekraftig satsing

Bodø kommune ønsker planene velkommen. Rådmann Rolf Kåre Jensen sier at de i lengre tid har ønsket satsing på hydrogenteknologi i kommunen.

– Det er helt i tråd med det kommunen har av satsinger på bærekraftige energiformer og utnytting av strømressursene, som vi i altfor stor grad sender ut uten å ha tatt det i bruk selv.

Han sier de i lengre tid har vært i dialog med flere aktører om å få i gang en hydrogenproduksjon.

Rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø sier de er positive til etablering av miljøvennlig industri i kommunen. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Jeg kjenner ikke planene i detalj. Jeg vet at det er interesse for etablering. Vi er svært interessert i bedriftsetableringer i Bodø, spesielt når vi snakker om grønn energi, sier han.

Jensen er også fornøyd med at Statens vegvesen ser for seg hydrogendrift på fergene.