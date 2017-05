3 av 4 næringsforeninger er misfornøyde med endret rutetilbud

– Problemet er Bodø-rutene. Det første flyet til Bodø går ikke før klokka 09.25 fra Mosjøen. Det er jo altfor sent for å nå møter i Bodø, sier daglig leder i Mosjøen Næringsforening, Bjørn Larsen.

NRK har snakket med næringsforeningene på Helgeland, hvor tre av fire mener at færre og sene avganger skaper utfordringer.

– Vi fikk reaksjoner allerede da dette ble kjent. Det blir problematisk med møter i Bodø. Så er det litt knapp tid i Trondheim på tur sørover med morgenflyet, men det går stort sett greit, forteller Larsen.

– Må levere i tråd med anbudet

Kommunikasjonsdirektør i Widerøe Silje Brandvoll har forståelse for at flere helgelendinger skulle ønsket seg større produksjon av flyseter og avganger, men sier de ikke har mulighet til å levere.

Kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe. Foto: Øystein Nygård / NRK

– Widerøe vil gjerne ha en tidtabell som alle er fornøyd med, men vi må lage et opplegg som er i tråd med det som anbudet bestiller, det har vi gjort og vi leverer faktisk mer enn bestillingen i anbudet, sier hun.

– Næringslivet mener rutetilbudet er med på å skade næringslivet i nord. Hva mener du om det?

– Dette får stå for deres regning. Kortere reisetid og mer kapasitet i peak er også bra for næringslivet. Rutetilbudet treffer bra for mange og vi ser at antall passasjerer har økt.

Forstår ikke kritikken

– Jeg har litt vanskelig for å forstå den kritikken som kommer nå. Kravene er mer eller mindre identiske med kravene i forrige anbudsrunde, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tom-Cato Karlsen (Frp).

Statssekretær Tom-Cato Karlsen stiller seg uforstående til kritikken. Foto: NRK

Han sier at med det nye anbudet har det blitt billigere å fly til Bodø fra både Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen, med en liten økning i pris fra Mo i Rana.



– Vi ser at den friheten vi har gitt Widerøe i dette anbudet gjør at vi får etablert stadig flere direkteruter fra Helgeland. De er fleksible og har lyttet både til næringsliv og politikere, og de leverer mer enn minstekravet, sier Karlsen.

Alvorlig for Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er storforbruker av flyreiser i embeds medfør, og de merker at det er færre avganger.

– Det er alvorlig for oss, og svært lite fleksibelt når vi reiser så mye, sier kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo.

Hun forteller at endringen i flyrutene, som trådte i kraft fra 1. april, allerede har skapt problemer. Færre og sene avganger fører til at flere ansatte må overnatte. Det betyr ekstra kostnader på overnatting.