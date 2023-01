Det hadde oppstått en vannlekkasje i fjøset som førte til at flere griser måtte nødslaktes.

Totalt døde 276 griser av en besetning på rundt 600 dyr.

Nå er mannen som driver gården i Fauske siktet for å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.

– Politiet mistenker at de to driverne av gården, en mann og en kvinne, ikke har hatt tilstrekkelig tilsyn med dyrene, også i forkant av vannlekkasjen. Kvinnen er mistenkt og mannen er nå siktet etter dyrevelferdsloven, for forsettlig eller grovt uaktsomt å ha hensatt dyr i hjelpeløs tilstand.

Det sier politistasjonssjef i Fauske, Ronny Borge.

Saltenposten skriver at eieren av gården har leid ut fjøset og jord til gårdbrukeren som nå er siktet. Eieren selv har ingenting med saken å gjøre.

I går kom en rapport fra Mattilsynet som viser at en av fire svinebesetninger bryter reglene for behandling av skadde og syke dyr.

Les mer om saken her:

– Forferdelig dyretragedie

Det var 23. desember i fjor at politiet fikk meldinga om grisene i fjøset. Da ble Mattilsynet, brann og vakthavende veterinær kalt ut.

– Det var jeg og nødslakter som kom først til stedet, sier veterinæren til Saltenposten.

Hun sier videre at grisene i de to avdelingene som lå nærmest vannlekkasjen hadde allerede druknet da de ankom fjøset.

Avisen skriver at fokuset hennes var å ivareta dyrevelferden for de gjenlevende grisene.

– Det ble gjort raske vurderinger basert på dyrevelferd. De grisene som var hardest rammet, men som fremdeles levde måtte vi nødslakte. Det var en forferdelig dyretragedie, avslutter hun.

Hentet inn ekstern bistand

Ifølge politistasjonssjef Borge er det gjort en rekke etterforskningsskritt i tiden etter hendelsen, som avhør og tekniske undersøkelser.

– Politiet samarbeider tett med Mattilsynet og har også innhentet ekstern bistand i tilknytning til tekniske undersøkelser.

Politiet vil fortsette etterforskningen i tiden fremover for å finne ut av hvorvidt noen kan holdes strafferettslig ansvarlig for at grisene døde.