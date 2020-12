Denne norske storbyen var helt uten smitte i fire uker: – Flaks, mener smittevernoverlege

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten øker i flere bykommuner. Det bekymrer helsedirektoratet, som sier det er avgjørende at kommunene smittesporer aktivt i jula.

Bare de siste par døgnene er det 793 nye smittede i Norge.

Men – i fylkeshovedstaden i Nordland var det inntil i dag ingen smittede siden november. Flaks, mener smittevernoverlege.

For først i dag ble det påvist et smittetilfelle i Bodø i desember – etter 27 dager uten.

– For det første har folk vært flinke til å ta hensyn og til følge opp de rådene og anbefalingene som har kommet, sier smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen.

Selv om han mener at det er en porsjon flaks inne i bildet, sier han det også ligger arbeid bak.

– For det andre er det gjort et veldig godt forebyggende arbeid, sier Hagen.

Et utvalg sammenlignbare bykommuner: Kommune Innbyggertall Smittede i desember Bodø 52.357 1 Fredrikstad 82.385 433 Kristiansand 111.633 56 Skien 54.942 340 Tromsø 76.974 54 Trondheim 205.163 480 Ålesund 66.258 26

Kilde: SSB / Kommunenes egne smittetall (per 26. desember kl. 09.28)

Sammenheng med smitte på legekontor

Det nye smittetilfellet i Bodø har sammenheng med smitten ved et legekontor i Hamarøy kommune, nord for Bodø, opplyser helseleder Stian Wik Rasmussen i Bodø kommune.

1. juledag ble legevakta i Hamarøy kommune stengt etter at smitte ble oppdaget ved kontoret.

En ansatt fikk påvist smitte. 16 ansatte ved legekontoret er satt i karantene.

Derfor er også et sykehjem i kommunen blitt stengt. Besøk til omsorgsboliger frarådes. Alle som har vært innom legekontoret etter 14. desember, bes også om å teste seg.

– Det er veldig alvorlig. Nå er det viktig at vi når ut med informasjon til innbyggerne våre, sa ordfører Britt Kristoffersen til Avisa Nordland 1. juledag.

Inntil videre må innbyggerne reise halvannen time til nabokommunen Steigen om de trenger å besøke legevakt.

– Vi er kjent med opprinnelig smittekilde som er en person sørfra på juleferie. Vi har også oversikt over nærkontakter, sier Wik Rasmussen om det nye tilfellet i Bodø.

Kjøpesenter: – Færre kunder, økt omsetning

City Nord i Bodø er Nord-Norges største kjøpesenter målt i areal.

Selv om Bodø ligger godt an sammenlignet med andre større byer, har senterleder, Tor Austad, merket koronaviruset både i salgstall og i antall besøkende.

Ironisk nok har omsetningen økt, samtidig som antallet besøkende har gått ned.

– Det vi har sett nå siden tallene begynte å normalisere seg, er at det er færre kunder selv om omsetningen har økt, sier Austad.

Sagt på en flåsete måte sier han at «turgåerne» er blitt borte. For mange er kjøpesenteret et sted for sosial omgang, en prat og en kopp kaffe.

JULESTRI: Omsetningen har økt ved det største kjøpesenteret i Bodø i desember, til tross for koronaen. Foto: Sigrid Synnøve Øberg / NRK

De som har tatt turen, har vært på kjøpesenteret for å handle. Austad tror også folk har hørt på rådet om at ikke alle i en husstand trenger å være med på handletur under pandemien.

Virusets bevegelser mener han har gjort seg synlig også i kundemassen.

– Vi hadde jo en mandag i starten av november da vi hørte at det var 20 nye smittetilfeller gjennom ei helg i Bodø. Da så vi umiddelbart de to første ukene etterpå, at det ble færre kunder, sier Austad.

Må passe ekstra på nå

Senterlederen sier han er imponert over kommunens arbeid med smittesporing og forebygging.

– Samarbeidet har vært helt avgjørende, både med de lokale og sentrale myndighetene. Reglene som er innført på senteret, er jo ikke noe vi har funnet på selv, sier Austad.

Men lavt smittetrykk betyr ikke at man kan ta lett på smittevernrådene, understreker smittevernoverlegen.

– Svaret er selvfølgelig at det kan vi ikke gjøre. Nå er det økt reisevirksomhet. Vi forventer stor innreise av sesongarbeidere til vinterfiske, mange kommer hjem til jul. Da må man være ekstra aktpågivende og ikke sette dette over styr, sier Kai Brynjar Hagen.