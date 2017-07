22.juli-markering i Bodø

Seks år har gått siden terrorangrepene på Utøya og i Oslo, og det skal markeres flere steder i landet. Klokken 12 i dag arrangerer AUF Bodø minnemarkering i Solparken. – For oss er det viktig å gjøre noe hvert år, og lage et sted for de som har behov for å et sted å være denne dagen. Det er en spesiell dag for mange, og da er det godt å minnes de man har mistet sammen, sier leder for ungdomspartiet Øystein Mathisen til NRK.