22.02.2022 er en palindrom- og ambigramdato.

Det betyr at datoen kan leses fra hvilken som helst retning, uten at betydningen endres.

Neste gang tirsdag 22. februar vil bli et palindrom er i 2422.

Den spesielle datoen har gjort at mange par har giftet seg i drop-in bryllup over hele landet i dag.

22.02.2022 er også en spesiell dato for Lise Nordbakk og samboeren Torfinn Antonsen fra Bodø. I dag ble de nemlig foreldre for andre gang.

Klokken 10.38 i dag fødte Lise Nordbakk parets andre sønn. Gutten kom til verden nøyaktig to år etter parets førstefødte, som ble født 22. februar 2020.

– Jeg kan nesten ikke tro det, sier mamma Lise Nordbakk.

Men det stopper ikke der.

Begge guttene valgte å komme til verden på pappa Torfinns bursdag. Nå har tre av fire i familien felles bursdag 22. februar.

Nordbakk sier at ingen av sønnene var planlagt til 22. februar. I 2020 hadde Nordbakk termin 24. februar. I år hadde hun termin 2. mars.

– Det spesielt at han som kom for to år siden kom på bursdagen til pappa. Men det er enda mer spesielt at nummer to også skulle på samme dato.

I korona-isolasjon

På lørdag testet familien positivt for korona og har derfor vært i isolasjon både hjemme og på sykehuset. Fødselen gikk – på tross av korona – veldig bra.

Raskt gikk det også.

– En koronababy i starten av pandemien og en koronababy mot slutten. Forhåpentligvis da, sier Nordbakk.

Pappa Torfinn Antonsen holder rundt sin og samboerens førstefødte sønn, Benjamin. Foto: Privat

Fra og med da Norge stengte ned i mars 2020, til det åpnet februar 2022 er det registrert over 105.000 fødsler.

Det viser tall fra Folkehelseinsituttets medisinske fødselsregister.

Ett bursdagsselskap

Sjansen for at tre av fire i familien er født på samme dato er uviss, men utvilsomt er sjansen ganske liten.

Det finnes ingen statistikk hos Statistisk sentralbyrå som kan sees i sammenheng med dette.

Storebror Benjamin er nøyaktig to år eldre enn lillebror. Foto: Privat

Men historier om morsomme tilfeldigheter man kan støte på, er ikke uvanlig.

De handler gjerne om mødre med samme termin som sist gang, som er like gamle som din mor var da hun fødte sitt første barn, eller barn som er født på samme klokkeslett eller ukedag, eller dato i stigende rekkefølge. Eller tall som går igjen i slekten.

Nå har familien anledning til å slå tre fluer i en smekk, og arrangere ett stort bursdagsselskap for alle gutta i familien.

– Til neste år blir det vel kanskje én ordentlig bursdag. I fjor var det korona så ett-års-dagen ble litt spesiell. Da hadde vi kun litt familie på feiring.

Nå ser det derimot noe lysere ut for fremtidige fødselsdager.