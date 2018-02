22 fornærmede etter overgrepssaken i Tjeldsund

Så langt har politiet opprettet 22 saker på bakgrunn av det samme antall fornærmede, melder politiet i Nordland i en pressemelding.

Dermed er antallet fornærmede oppjustert fra 14.

En mann i 60-årene ble i desember i fjor pågrepet og siktet for seksuelle overgrep. De fleste av de fornærmede var rundt 14–17 år da hendelsene skal ha funnet sted og de fornærmede er i all hovedsak gutter. Tidsperioden for hendelsene er fra 1970-tallet og frem til pågripelsen.

Mannen har nå fått forlenget varetektsfengsling i to nye uker.

– Politiet anser alle slike saker som alvorlig. Vi etterforsker saken grundig av hensyn til alle involverte, sier etterforskningsleder Ragnhild Normann ved Narvik politistasjon.

Saken etterforskes videre, og Kripos er også koblet inn. Normann forteller at de fortsatt venter på resultater fra tekniske undersøkelser.

– Dessuten er det en del avhør som gjenstår, sier hun.

– Kan det være flere enn disse 22 som er fornærmede i saken?

– Det kan vi ikke utelukke. Men antallet vi har per i dag er 22 stykker.

