Rettsmedisinerne fant i alt 17 knivstikk og skjæreskader på 21-åringen som ble drept ved Skjombrua 1. november, skriver avisa Fremover.

Ifølge obduksjonsrapporten ble alle knivstikkene påført bakfra. Det stemmer overens med politiets teori om at den drapssiktede 23-åringen satt i baksetet, mens den avdøde 21-åringen satt i førersetet.

23-åring varetektfengslet

En 23 år gammel mann har erkjent drapet og har vært varetektfengslet siden han meldte seg for politiet under ett døgn etter hendelsen.

Etterforskningsleder Jostein Kroken sier til avisa at funnene i obduksjonsrapporten stemmer med siktedes forklaring.

– Det som framkommer i rapporten stemmer for en stor del med det som etterforskningen av avdekket og det siktede har forklart, sier etterforskningsleder Jostein Kroken til Fremover.

Da politiet rykket ut til det som ble meldt som en trafikkulykke, fant de to unge menn med stikkskader. Foto: FRITZ HANSEN / FREMOVER / NTB SCANPIX

Rykket ut til trafikkulykke - fant to menn med stikkskader

Det var i november i fjor at politiet først fikk melding om at det hadde vært en trafikkulykke ved Skjombrua utenfor Narvik. Da nødetatene kom til stedet, fant de to hardt skadde personer med stikkskader. En tredje person hadde stukket av i en stjålet bil.

Det ble gitt livreddende førstehjelp på stedet, men livet til den 21 år gamle mannen fra Østlandsområdet, sto ikke til å redde.

Den 23 år gamle mannen fra Ballangen som er siktet for drapet er varetektfengslet fram til 20.februar.

I tingretten brøt han ut i kraftig gråt da politiet leste opp siktelsen. Siktelsen omfatter kroppsskade med døden til følge og grov kroppsskade mot mannen som overlevde.

23-åringen har i sin forklaring sagt at han var svært redd under bilturen og handlet i nødverge etter en konflikt med de to unge mennene.