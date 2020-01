200 år gammel fjøs knust til pinneved: – Trodde det var jordskjelv

I 200 år har fjøset på Dønnes gård i Dønna i Nordland stått imot vær og vind. Men torsdag kveld sørget et kraftig vindkast for at bygget måtte gi tapt.

– Det hørtes ut som et kanonskudd. Vi trodde det var jordskjelv, sier Jens Andreas Carlsen.

Vinden knuste store delen av fjøset til pinneved. Hele røstveggen er borte.

– Jeg har bodd her i 30 år, men kan ikke huske at vinden har slått så hardt før. Det føles som et ekstremvær.

Carlsen er takknemlig for at et nytt utbygg på fjøset spart. Her står det 100 sauer på vinterfôring.

– Vinden skal jo øke på og dreie på utover ettermiddagen. Det er svært ugunstig. Vinden vil da stå rett på, og da aner vi ikke hva som skjer.

Stormsenter

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er sendt ut farevarsel for hele Vestlandet, Trøndelag og Helgeland for fredag og første del av lørdag.

Vakthavende meteorolog Sjur Wergeland forteller at det ligger et stormsenter utenfor norskekysten.

Han forteller at vinden vil tilta i styrke, og være på sitt sterkeste på ettermiddagen og utover kvelden.

– Fra i ettermiddag ligger det an til sørvest periodevis full storm fra Bodø og sørover. Det er stor lavtrykksaktivitet ute i havet, og vindretningen holder seg på sørvest en stund.

Tordenskrall

I tillegg til kraftig vind varsler meteorologen om kraftige hagl- og regnbyger og tordenskrall. Snøgrensa går opp over 2–400 meter.

I løpet av kvelden dreier vinden over til nordvestlig retning.

– Da blir det mest vind fra og med Lofoten og sørover, med vindstyrke nordvestlig liten storm. I tillegg blir det regn- og haglbyger.

Nordlandsbanen stengt

Uværet i Nordland skaper trafikktrøbbel fredag morgen.

Nordlandsbanen er nå stengt mellom Dunderland og Skonseng på grunn av vanskelige værforhold, melder Bane Nor.

– Store vannmengder legger press på stikkrenner ved jernbanesporet. I tilfelle at stikkrennene ikke klarer å ta unna vannet, stenger vi av sikkerhetsmessige hensyn, sier pressevakt Bård Bjerkaker i Bane Nor.

Når Nordlandsbanen kan åpne igjen er vanskelig å si.

– Det er væravhengig. Det er store nedbørsmengder i området og svært utfordrende å holde jernbanen åpen.

Det er meldt om stengte veier, rasfare og kolonnekjøring flere steder – blant annet på E6 over Saltfjellet.

Det meldes også om betydelig snøskredfare på oransje nivå flere steder i landet. Dette gjelder blant annet i Vest-Finnmark, Salten, på Sunnmøre, i Jotunheimen, i Hardanger og på Heiane.