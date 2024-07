20 fergeinnstillinger på 40 dager

I tidsrommet fra 1. juni til 10. juli ble 20 av 80 fergeturer mellom Svolvær og Skutvik innstilte på grunn av dårlig vær, tekniske problemer eller mannskapsmangel.

Det viser tall Avisa Nordland har fått hos Nordland fylkeskommune.

Særlig for lokalbefolkningen er det kritisk og Hamarøy Næringsforening er bekymret over de mange kanselleringene i fergesambandet Skutvik-Svolvær.

– Denne situasjonen har betydelige konsekvenser for både næringslivet og lokalsamfunn, sier daglig leder i foreningen, Jørgen Jenssen.

Jessica Wiklund og Lill Marte Havblikk som driver kafeen og utestedet Punjjorda på Skutvik i Hamarøy, mener de mange innstillingene kan få alvorlige konsekvenser for dem.

– Dette er faktisk så alvorlig og påvirker oss så mye at vi kan risikere å gå konkurs, sier Wiklund til Avisa Nordland.

Lars Petter Sundbakk, driftssjef i Torghatten Nord, og ansvarlig for ferga mellom Skutvik, Skrova og Svolvær, beklager at det har vært for mange kanselleringer den siste tiden.

Det skyldes mannskapsmangel, hviletidsregler og tekniske problemer.

– Vi har nå folk under opplæring og håper at vi fra lørdag kan være oppe og gå med alle turene igjen, sier driftssjefen til Avisa Nordland.