20-åring mister lappen i fire år etter å ha kjørt i «ekstrem» hastighet

– Retten legger til grunn at det dreier seg om kjøring i ekstrem hastighet, konkluderer Rana tingrett.

Råkjøringen fant sted i februar i år. Mannen, som da var 19 år, filmet sin egen kjøretur mens speedometeret viste 270 kilometer i timen ved to anledninger, både i Elsfjord i Vefsn kommune og gjennom Korgfjelltunnelen mellom Vefsn og Hemnes.

Fartsgrensen på de aktuelle strekningene er for øvrig 80 kilometer i timen.

Pågrepet etter tips

Politiet pågrep mannen etter at de fikk tips om videoer som var lagt ut på sosiale medier.

Politiet konkluderte raskt med at dersom de kunne bevise hastigheten, noe de kunne, så ville det være snakk om ubetinget fengsel.

Det ble det også. Retten dømte mannen til fengsel i 60 dager og han taper samtidig retten til å føre motorvogn i 48 måneder, skriver Rana Blad. Mannen tilsto de faktiske forhold i retten.

Etter å ha testet bilen konkluderte politiet med at bilen ikke kunne kjøre fortere enn 262,5 kilometer i timen, uten at det hadde noe å si for straffen.

Retten dømte også mannen for fire andre tilfeller av råkjøring, om enn med noe mindre hastighet.

For ordens skyld tilsvarer 260 kilometer i timen, 72 meter i sekundet. Et vanlig jefly må for øvrig ha en hastighet på over 250 kilometer i timen for å lette.

– Galskap

Råkjøringen i Korgfjelltunnelen fikk UP-sjef for Nord-Norge Geir Marthinsen til å sperre opp øynene. Foto: TOR FARSTAD

Råkjøringen i Korgfjelltunnelen fikk UP-sjef for Nord-Norge Geir Marthinsen til å sperre opp øynene.

– Det er ikke nok å bare si at denne hendelsen er uforsvarlig. Vi snakker om en hastighet som er tredobbelt av det som er fartsgrensen. Skjer det en punktering eller lignende, så er det nesten bare å innse utfallet, sa Marthinsen til NRK i februar.

– Har du opplevd at noen har blitt tatt i så høy fart?

– Vi har ikke registrert så høye hastigheter så vidt jeg kjenner til. Nå skal det sies at selv om speedometeret viser 270, så betyr ikke det nødvendigvis at hastigheten er nøyaktig det. Likevel vil alt i nærheten av det tallet fremdeles være galskap.