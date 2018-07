1,7 millionar fat olje per dag

Førebels produksjonstal i juni 2018 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 747 000 fat olje, melder Oljedirektoratet. Det er ein oppgang på 88 000 fat per dag samanlikna med mai. Produksjonen er kring tre prosent under direktoratet sin prognose for månaden.