58 km/t i 30-sonen.

En feilvurdering som utvilsomt skulle få bitre følger for en 18 år gammel mann fra Bodø.

På Alstad utenfor Bodø sentrum, røk lappen. Bare timer etter at han hadde bestått førerprøven og fått utstedt førerkortet.

– Det er dessverre ikke noe enestående eksempel. De siste årene har vi hatt flere som har mistet førerkortet før «blekket har blitt tørt», sier UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen.

Men at det skjer, det syns ikke Marthinsen noe om.

– Jeg syns det er trist at det gjøres sånne vurderinger. Det er sikkert en kjekk og grei gutt, jeg betviler ikke det, men han har altså tatt et dårlig valg. Han er nok rimelig fortvilt nå.

Flere tilfeller

Den nå førerkortløse 18-åringen er derimot ikke alene. De siste dagene kan Marthinsen fortelle om flere uønskede hendelser.

Dette koster det å kjøre for fort Ekspandér faktaboks Dette er bøtesatsene for å bryte fartsgrensene til og med 60-sone: Til og med 5 km/t for fort: 800,- Til og med 10 km/t for fort: 2.100,- Til og med 15 km/t for fort: 3.800,- Til og med 20 km/t for fort: 5.500,- Til og med 25 km/t for fort: 8.500,- Dette er bøtesatsene for å bryte fartsgrensene fra 70-sone og høyere: Til og med 5 km/t for fort: 800,- Til og med 10 km/t for fort: 2.100,- Til og med 15 km/t for fort: 3.400,- Til og med 20 km/t for fort: 4.700,- Til og med 25 km/t for fort: 6.400,- Til og med 30 km/t for fort: 8.500,- Til og med 35 km/t for fort: 10.200,- I tillegg er det også en bot for å kjøre mellom 36- og 40 km/t for fort i 90-sone eller høyere, og denne lyder på 10.650 kroner. Kilde: Bil24

– Vi hadde en her om dagen i Tromsø, som kjørte i 79 i 30-sonen. Det er dessverre ikke helt uvanlig at noen virkelig drar på uten tanke på omgivelsene, sier han og fortsetter:

– Onsdag stoppet vi en 18-åring som kjørte i 125 km/t i 60-sonen. Førerkortet hans var ikke like ferskt som i dette tilfellet, men det er fremdeles svært alvorlig.

Geir Harald Marthinsen, distriktsleder for UP i Nord-Norge. Foto: Privat

Spesielt i boligområder og steder med lav fartsgrense, ser han alvorlig på store fartsovertredelser.

– Det er en grunn til at vi har disse sonene. Det er her vi forventer at det er større trafikk av fotgjengere, som samtidig har en forventning til at hastigheten bilene kommer i er lave. Farlige situasjoner kan oppstå hvis en fotgjenger ser en bil langt borte, antar den kjører i fartsgrensen, men så gjør den ikke det.

Litt over halvparten holder fartsgrensen

Heldigvis er det ikke mange som oppfører seg på denne måten, sier UP-sjefen.

Marthinsen sier at det ble utført en undersøkelse i 2020, der det kom fram at 62 prosent av sjåførene her til lands, holder fartsgrensen.

– Så er det en stor andel som ligger 10–20 km/t over. Men de som dobler fartsgrensen er i absolutt mindretall. Det er viktig å huske på.

– Hvordan er kjønnsfordelingen på dem som kjører for fort?

– Vi har en tommelfingerregel på at 4 av 5 av dem som bryter fartsgrensen er menn. Likevel er det flest kvinner som har fartsovertredelser i soner med lav fartsgrense, mens det er mange flere menn som bryter fartsgrensen i høyere soner.