Det er over ett år siden krigen brøt ut i Ukraina.

Mange har flyktet og bor på asylmottak her til lands. 42.256 ukrainere søkt asyl i Norge, men med en usikker fremtid.

Etter å ha fått hjelp fra Norge ønsker flere å gi litt tilbake.

Da Røde Kors trengte dugnadshjelp for å få den nye ungdomsklubben Fellesverket ferdig til åpning, stilte mange opp.

– Jeg vil hjelpe, sier Oleg Kalschik fra Ukraina. – Jeg har et stort hjerte og ønsker å hjelpe til, sier Roman Anikoff fra Ukraina.

– Jeg er frivillig fordi jeg vil hjelpe til, også er det bedre å være her med mye folk enn å sitte på mottaket alene, sier Morad Mamadeo fra Russland.

– Jeg vil hjelpe, sier Oleg Kalschik fra Ukraina.

Han har lært seg noen ord på norsk og bor på Tverlandet asylmottak i Bodø.

Fellesverket ungdomsklubber finnes 20 andre steder i landet og er et lavterskeltilbud finansiert over kommunebudsjettet og penger fra Røde Kors.

Med hjelpen til Oleg og gjengen, blir de ferdig til åpningen.

Noe annet å tenke på

Senterleder for Fellesverket ungdomsklubb i Bodø, Selveste Magnus Høieraas er veldig glad for at så mange ønsket å være med på dugnad.

Senterleder for fellesverket ungdomsklubb i Bodø, Selveste Magnus Høieraas. Foto: Bente Johansen / NRK

– Det er helt fantastisk. Man kan ikke forestille seg hva dem har vært gjennom. Jeg tror at å bidra til noe positivt kan gi andre ting å tenke på, sier senterlederen.

– Kanskje det å få lov å bidra til noe positivt, gjør hverdagen litt enklere, sier Høieraas.

Ungdomsklubben Fellesverket i Bodø har åpningsdag onsdag. Og det er mange ting som skal på plass.

Det legges nytt gulv, det males og det monteres kjøkken. Her håper senterlederen at ungdommen skal få utfolde seg.

– Ungdommen selv melder om et behov, og her kan de gjøre sine ting og ha en stor grad av medvirkning. Her kan de ta med seg sine interesser, sier Høieraas.

– Vi prøver å fylle behovet for det uorganiserte, tilføyer han.

Nav: – Utrolig positivt

Nav-direktør Cathrine Stavnes sier det er utrolig positivt å høre om velviljen fra flyktningene.

Tall fra SSB viser at 6700 ukrainere er i lønnet arbeid i Norge per desember 2022. Det er en 55 prosent økning fra samme måned i 2021.

Stavnes sier at frivillig arbeid er utelukkende positivt.

Cathrine Stavnes, direktør i Nav Nordland, hyller initiativet til de som jobber frivillig. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

– Vi vet hvor viktig det er å ha noe å gjøre og komme i gang med aktivitet. Så er det jo å bli kjent med det norske samfunnet, kanskje snappe opp litt norsk. Det er positivt på alle mulige måter.

Selv om det er ulønnet arbeid, mener Stavnes det er gode erfaringer de får med seg fra velviljen og dugnaden.

– Jeg tror at det å være i aktivitet og å forstå det norske samfunnet gir veldig mange fordeler når det etter hvert blir snakk om å komme seg i jobb. Ikke minst vet vi at å være i aktivitet er viktig både for helse og det å komme seg i jobb.