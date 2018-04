15-åringer sendt ut på telttur i skredområde

Det er historisk høy skredfare i Nordland og på Helgeland er det stor fare for våte flakskred. Lørdag er det meldt om historisk høy skredfare på Helgeland, mens skredfaren fredag er på det nest høyeste nivået.

Politiet i Nordland kom både i går og i dag om en innstendig oppfordring til folk om å begrense all aktivitet i utmark i helga.

Men i fjellområdet Umbukta i Rana på Helgeland er flere tiendeklassinger nå på telttur. Turen har vart fra torsdag til fredag og klassene er ventet tilbake fredag ettermiddag.

Samtidig har samme kommune økt beredskapen med tanke på skredfaren.

NRK har snakket med en bekymret forelder som er sier han med tanke på skredvarslet ikke er helt komfortabel med klasseturen. Det skal ikke ha blitt gitt noen beskjeder til foreldrene i forkant av turen om hvorvidt det er gjort noen risikovurdering av turen.

– Urolige for om folk tar beskjeden på alvor

Torsdag kveld ble det sendt ut pressemelding fra politiet og Hovedredningssentralen der visepolitimester Heidi Kløkstad sa «Vi har en krystallklar beskjed til befolkningen; Hold dere hjemme i helga».

Bakgrunnen er det historisk høye skredvarselet og at skred kan gå også steder der det ikke er vanlig at skred utløses og at skredene kan nå både bebyggelse og vei.

Fredag morgen fortsatte politiet formaningene. På NRK Nordlands morgenradio sa Kløkstad blant annet at hun var bekymret for at folk ikke tar advarslene på alvor.

Rektor ved Selfors ungdomsskole, Frietz Gregel, sier turen skoleklassene nå er på, er et årlig arrangement i samarbeid med Statskog, Røde Kors og Polarsirkelen Friluftsråd. Han føler seg trygg på at nødvendige sikkerhetsregler er tatt.

– Blant annet har de overnattet nær veien og ikke gått så langt inn på fjellet som det egentlig var planlagt, nettopp av hensyn til skredvarslene.

Han forteller at det er flere skoleklasser og lærere som er på tur og at de har ansett området som trygt.

Ved politiets operasjonssentralen sier de at de ikke er kjent med turen og de ikke ønsker å gi noen nærmere kommentar.