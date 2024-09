Saka summert opp Ein 15 år gammal gut vart funnen død på ein institusjon i Salten-området i Nordland.

Ein av politiet sine hypotesar er at 15-åringen døde som følge av overdose av narkotika.

Politiet i Nordland er uroa for aukande bruk av narkotika i ungdomsmiljøa, særleg MDMA.

Statsforvaltaren i Nordland skal granske saka for å avdekke om regelverket er følgt.

I februar åtvara politiet i Vesterålen om stoffet Metonitazen, som er knytt til ei rekke overdosedødsfall.

Politiet etterforska tidlegare dødsfall i Bodø i vår, trudde dei at det hadde samanheng med stoffet Bensedin.

Førre veke rykka ambulanse i Nordland ut og fann ein ungdom livlaus.

– Det var ein 15 år gammal gut som blei funne død på ein institusjon i Salten-området, seier seksjonsleiar for etterforsking på Bodø politistasjon, Alf Gunnar Holm.

Ein av politiet sine hypotesar er at 15-åringen døde som følge av overdose av narkotika.

Dette er ikkje det første dødsfallet i Nordland som er knytt til narkotika i år.

I april åtvara politiet etter seks mistenkelege dødsfall i Bodø på éin månad.

For berre få dagar sidan gjekk politiet ut og åtvara om «dødsdop» i omløp i Vesterålen.

Statsforvalteren skal granske saka

– Ingenting indikerer at guten er død som følge av at nokon har gjort han noko straffbart, seier Holm.

No skal guten bli obdusert. Politiet i Nordland understrekar at dei jobbar ut ifrå fleire hypotesar, som sjukdom, ulykke eller at guten har gjort noko mot seg sjølv.

– Men generelt sett er vi bekymra for rusmidel. Dersom det skulle vere tilfellet her, får vi ikkje svar på det på lang tid. Det er mange undersøkingar som skal bli gjort.

Alf Gunnar Holm, seksjonsleiar for etterforsking hos politiet i Nordland Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Tidlegare i vår kunne NRK avsløre at ungdommar på institusjon er meir utsett for overdose ved narkotika.

Holm seier at han antar at fenomenet og trendane er dei same i nord, men at omfanget er mindre. Det trur han fordi det er færre institusjonar og brukarar i Nord-Noreg.

– Vår oppleving er at dei som er i institusjon, får den beste hjelpa som institusjonen evner å gi dei, seier han.

Mathilde Hellum (21) blir svikta av barnevernet og rømmer frå institusjonar. Så får ho sitt livs viktigaste oppgåve. Vi følger henne på vegen. Denne filmen er et utdrag frå Brennpunkt-serien *Instukids'', der Mathildes historie er ein av fleire historier som blir fortalt om rusmisbruk på barnevernsinstitusjonar i Noreg. Du trenger javascript for å se video. Mathilde Hellum (21) blir svikta av barnevernet og rømmer frå institusjonar. Så får ho sitt livs viktigaste oppgåve. Vi følger henne på vegen. Denne filmen er et utdrag frå Brennpunkt-serien *Instukids'', der Mathildes historie er ein av fleire historier som blir fortalt om rusmisbruk på barnevernsinstitusjonar i Noreg.

Statsforvaltaren i Nordland skal òg granske saka.

– Vi har per i dag ingen indikatorar som tyder på at institusjonen har brote lover eller regler.

Det seier avdelingsdirektør for oppvekst og velferd hos Statsforvalteren i Nordland, Gisle Berg, til Avisa Nordland.

Likevel opprettar dei tilsyn med institusjonen for å avdekke om regelverket er følgt i denne saka.

Gisle Berg, avdelingsdirektør for oppvekst og velferd hos Statsforvalteren i Nordland, stadfestar at dei opprettar tilsyn for saka hos institusjonen der guten døde. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Politiet i Nordland er samstundes uroa for aukande bruk av narkotika i ungdomsmiljøa.

– MDMA er eit stoff som er veldig populært i ungdomsmiljøa. Det er det ikkje tvil om. Det er veldig tilgjengeleg, seier han.

Holm trur ungdommane ikkje er klar over kor farleg «partydopet» kan vere.

– Mykje narkotika i dag er svært potent. Og det er ofte forbundet med livsfare å ta det. Særleg for unge kroppar.

Funne dødsdop både i pulver og tablettform

I februar åtvara politiet i Vesterålen om stoffet Metonitazen første gong. 3. september åtvara dei på nytt.

No er nemleg det same stoffet påvist i pulverform i forbinding med etterforskinga av eit dødsfall i regionen.

Metonitazen er syntetisk opioid som er mykje meir potent enn opioid som morfin og fentanyl. Foto: Politiet

Etterforskningsleiar Morten Engen Jacobsen ved Sortland politistasjon fortel at saka der framleis er under etterforsking.

– Men basert på dei funna som er gjort, meiner politiet det er viktig å åtvare ut ifrå eit førebyggande perspektiv, seier han.

På landsbasis er det narkotiske stoffet knytt til ei rekke overdosedødsfall. I forbinding med beslag som er gjort i ulike delar av landet er verkestoffet funne i dropeflasker, tablett-, kapsel- og pulverform.

Då politiet etterforska dødsfalla i Bodø i vår, trudde dei at det hadde samanheng med stoffet Bensedin.

Bensedin har inneheld diazepam. Difor har det noko av den same verknaden som valium, men er mykje sterkare.

– Det finst ikkje på resept i Noreg. Det som finst her er illegalt. Difor er det ein risiko for at det kan innehalde noko anna enn det gir seg ut for å innehalde, sa Holm då.

Vil laga nasjonal analyseteneste

Fleire stader i landet, mellom anna i Tromsø, vil vere med i eit pilotprosjekt for å førebyggje overdosedødsfall med ein nasjonal rusanalyseteneste.

Det finst til no berre eit slikt analysetilbod. Det ligg i Oslo og er drive av Foreininga Tryggare Ruspolitikk.

Det er strengare krav til korleis ting skal bli gjort i det offentlege. – Eg fryktar at dette berre blir eit tilbod for dei tyngste brukarane, seier Ina Spinnangr, dagleg leiar i Foreningen Tryggere Ruspolitikk Oslo. Foto: Bård Nafstad

– Rusanalyse er kanskje enno viktigare i distrikta enn i byane. Det er større marknad i Oslo, då er det mindre fare for at ein kjøper ein farlegare, ukjent vare.

Det fortel Ina Spinnangr, dagleg leiar i Foreningen Tryggere Ruspolitikk Oslo.

– Vi veit frå erfaring frå andre land viser at det er førebyggande. Folk ber venene sine om å kaste det, om dei veit det er farleg.

– Miljøet har hardna til

I fjor skal personar frå det svenske kriminelle nettverket Foxtrot ha blitt observert i Bodø. Politiet konstaterer at dei er kjent med dette.

– Kva kontroll har politiet over innføringa av narkotika til Nordland?

– Svaret er svært lite kontroll. Det er det som er sant, seier seksjonsleiar for etterforsking på Bodø politistasjon, Alf Gunnar Holm.

Folk kan kome fysisk til Foreininga Tryggare Ruspolitikk i Oslo med ulovleg rusmiddel dei vil ha analysert. Det dei kjem med blir destruert i analyseprosessen. Foto: Bård Nafstad / n14859

– Vil det seie at Bodø sitt rusmiljø har blitt tøffare?

– Det har heilt openbert blitt tøffare. Det har hardna til, seier Holm og legg til:

– Før blei det brukt truslar, no blir det brukt vald. Gjerningspersonane blir òg yngre.